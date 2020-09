Serena Williams, primele declarații despre retragere. A făcut anunțul chiar azi: ”S-a terminat”

Serena Williams a împlinit sâmbătă 39 de ani şi se pregăteşte pentru startul unui turneu de Grand Slam. Se află la Paris, acolo unde se pregăteşte pentru Roland Garros 2020, competiţie care începe mâine. În prima rundă, Serena o va înfrunta pe Kristie Ahn, partidă programată în cursul zilei de luni. Compatrioata sa, în vârstă de 28 de ani, este pe locul 102 mondial.

Serena Williams vrea titlul de Grand Slam cu numărul 24, dar nu este printre primele favorite la Paris

Serena Williams se luptă cu unul dintre cele mai importante recorduri din tenisul feminin. Cel al numărului de titluri de Grand Slam câştigate. Margaret Court are 24 de trofee majore, în vreme ce Serena s-a blocat la 23. De la revenirea în circuit, jucătoarea din SUA a jucat mai multe finale, dar a fost de fiecare dată învinsă. Inclusiv de Simona Halep la Wimbledon 2019 şi de Bianca Andreescu la ediţia din acelaşi an a US Open.

Serena Williams nu şi-a pierdut speranţa ca va reuşi să egaleze recordul deţinut de Margaret Court, dar ştie că retragerea este iminentă. Chiar dacă spune că momentan se simte bine, recunoaşte că poate spune stop în orice clipă. Imediat cum va simţi că organismul ei nu mai poate concura la cel mai înalt nivel se va retrage.

„Sincer, nu m-am gândit niciodată că voi juca la vârsta mea. Adică parcă nu împlinesc 39 de ani. Nu ştiu când se va termina asta pentru mine. O iau ca pe o distracţie. Dacă voi simţi că s-a terminat, atunci s-a terminat”, a declarat Serena Williams la Paris.

Pentru ediţia din acest an a Roland Garros, Serena Williams nu este printre primele favorite. Simona Halep este văzută ca jucătoarea care porneşte cu şansele cele mai mari la trofeu. Serena nu este neapărat o jucătoare care să exceleze pe zgură. Chiar dacă a câștigat de trei ori în carieră titlul la Paris, ultima dată în 2015.