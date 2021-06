Serena Williams, decizie bizară înainte de Wimbledon. Presa e uluită de anunțul ei

Serena Williams, în vârstă de 39 de ani, numărul 8 WTA, muncește de patru ani pentru Grand Slam-ul cu numărul 24, care ar face-o unică. Însă din păcate pentru aceasta, rezultatele nu sunt foarte bune.

Astfel că Serena Williams a părăsit Australian Open în semifinale, iar la French Open a avansat până în optimi, fără să arate, în niciun moment, ca o pretendentă la titlu. Ce e drept, fostul lider WTA s-a descurcat mereu greu la Paris, unde are trei trofee. Însă de acum, speranțele Serenei Williams pentru câștigarea Grand Slam-ului cu numărul 24 se leagă de Wimbledon, 28 iunie-11 iulie, iar apoi de US Open, în data de 30 august-12 septembrie. La Wimbledon, Serena Williams e finalista ultimei ediții, cea din 2019, atunci când a fost învinsă de Simona Halep, în meciul pentru trofeu. Astfel că printr-o decizie neașteptată, ea tocmai a anunțat pentru Tennis World Usa că nu o să joace în niciun turneu de iarbă, înainte de Wimbledon.

Întrebată însă dacă aceasta a fost ultima sa participare la French Open, jucătoarea de tenis americană a dat un răspuns misterios.

„Nu e ceva la care mă gândesc acum, mi-e gândul la alte lucruri. Am avut câteva meciuri bune la Roland Garros, sunt fericită că am obţinut câteva victorii pe zgură. N-am niciun regret“.

Serena Williams a jucat 18 meciuri în 2021, având 13 victorii și 5 înfrângeri.

Serena Jameka Williams s-a născut la data de 26 septembrie 1981. Ea este o jucătoare profesionistă de tenis din SUA, fost lider mondial. În cariera ei, Serena Williams a câștigat 73 de titluri WTA: 50 la simplu, dintre care 23 titluri de Grand Slam, 21 la dublu feminin, și două la dublu mixt. De asemenea, Serena Williams a câștigat și patru medalii olimpice trei la dublu feminin și una la simplu feminin. Serena Williams a câștigat în cariera sa mai mulți bani din premii decât orice altă sportivă.

De menționat este că Serena Williams este considerată cea mai bună jucătoare din istoria tenisului. Ea este sora mai mică a jucătoarei de tenis pe nume Venus Williams, și soția fondatorului Reddit, Alexis Ohanian, cu care are o fiică.

Amintim că, recent, Serena Williams a fost învinsă de Elena Rybakina, iar eliminarea din optimi a surprins Parisul (6-3, 7-5, după o oră și 17 minute).

”Am avut o serie de meciuri bune aici (n.r. la Paris). Nu am avut cel mai reușit sezon de zgură, a fost ok până la urmă să obțin trei victorii. Mă aflu mult mai sus din punct de vedere sportiv decât la momentul în care am ajuns la Roland Garros”, a spus Serena Williams, după eliminarea de la al doilea Grand Slam al anului.