Serena Williams, dărâmată de Simona Halep. S-a aflat abia acum. Ce a făcut americanca după finala pierdută la Wimbledon, în 2019, în fața româncei

Serena Williams, dărâmată de Simona Halep. Campioana americană, deținătoare a 23 de trofee de Grand Slam și-a anunțat săptămâna aceasta intenția de a se retrage din tenis. Williams va împlini 41 de ani pe 26 septembrie, cu o zi înainte ca Halep să facă, la rândul său, 31 de ani. Serena Williams a fost învinsă de româncă în finala de la Wimbledon, în 2019 și abia acum au ieșit la iveală detalii incredibile despre reacția sa după meciul în care Halep i-a refuzat accesul la al 24-lea titlu de Grand Slam.

Serena Williams, dărâmată de Simona Halep. Campioana americană joacă în această săptămână în turneul de la Toronto, la fel ca și românca. Cele două și-au câștigat meciurile din primul tur, dar nu se pot întâlni dect într-o eventuală finală a competiției din Canada.

Serena Williams a confirmat, săptămâna aceasta, că se va retrage din tenis. Jucătoarea de 40 de ani a dat vestea într-un articol pentru revista Vogue publicat marți.

Am fost reticentă să recunosc că trebuie să renunț la tenis. E ca un subiect tabu. Dacă apare, încep să plâng. Cred că singura persoană cu care am discutat cu adevărat despre asta este terapeutul meu.”, a declarat Williams.

„Nu mi-a plăcut niciodată cuvântul „retragere”. Poate că cel mai bun cuvânt pentru a descrie ceea ce am de gând să fac este evoluție. Sunt aici pentru a vă spune că evoluez departe de tenis, spre alte lucruri care sunt importante pentru mine.

Serena Williams a mai sugerat că ultimul ei turneu va fi US Open, care începe la sfârșitul acestei luni și se va desfășura până la începutul lunii septembrie.

„Din păcate, nu am fost pregătită să câștig Wimbledon anul acesta. Și nu știu dacă voi fi pregătită să câștig New York-ul. Dar am de gând să încerc. Iar turneele premergătoare vor fi distractive.

Știu că există o fantezie a fanilor că aș fi putut să o egalez pe Margaret [n.r. – Margaret Court, care deține recordul de 24 de Grand Slamuri câștigate) în acea zi la Londra, apoi poate să îi bat recordul la New York, iar apoi la ceremonia de decernare a trofeului să spun: „Ne mai vedem!”.

Am înțeles asta. Este o fantezie bună. Dar nu caut un moment ceremonial, un moment final pe teren. Sunt groaznică la despărțiri, cea mai rea din lume”, a adăugat Serena Williams.