De ce nu mai vrea Șerban Huidu să fie prezentator TV. Explicația vedetei de la Cronica Cârcotașilor

Fanii emisiunii ,,Cronica Cârcotașilor” au rămas fără cuvinte atunci când au auzit declarațiile recente făcute de celebrul prezentator TV. Șerban Huidu a mărturisit că nu se mai vede în rolul de moderator. Care este motivul pentru care s-a decis să facă o schimbare atât de mare? Acesta se înțelege bine cu echipa ca producător. ,,Pe șaibe mai pui presiune, dar în momentul în care lucrezi cu oameni nu îți merge”, a subliniat el.

Șerban Huidu nu mai vrea să revină pe micile ecrane în rolul de prezentator. Toată România îl știe pe acesta în proiectul ,,Cronica Cârcotașilor”. Unul din cei mai vechi moderatori din show susține acum că a demonstrat tot ce avea de demonstrat, iar acum ,veghează’ echipa ca producător. Cel din urmă este unul din cei mai vechi oameni de la radio și din televiziune din România.

Mai exact, el a debutat în anul 1995 pentru ascultători și în anul 2000 pe micul ecran. Emisiunea pe care a prezentat-o continuă și acum să fie un succes după aproape două decenii, dar fanii trebuie să se obișnuiască cu o modificare. Șerban Huidu a mărturisit că nu are în plan să revină în prim-plan din sezonul cu numărul 46.

,,Eu fac emisiunea asta. Nu te gândi că am plecat vreodată. Nici când am plecat atunci între 2010 și 2014 nu am fost departe, tot eu făceam emisiunea. O să vedem dacă se va întâmpla și așa pe viitor dar deocamdată eu am demonstrat ce aveam de demonstrat.

Cred că trebuie să mai demonstreze și alții. În momentul de față pentru mine sunt cu totul altele mai importante, cum ar fi să pot să produc Cronica”, a mărturisit el, pentru ego.ro.