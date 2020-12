Șerban Huidu, atac fără precedent la Dani Oțil. De la ce a pornit cearta

Șerban Huidu a publicat un mesaj pe Facebook în care l-a atacat pe Dani Oțil. „Marele antreprenor HORECA ia haine cu împrumut pentru emisiunea de real succes.”

Șerban Huidu, atac la Dani Oțil

Șerban Huidu a povestit o întâmplare trăită de colegul său de la ”Cronică”, Codruț Keghes, alias Dezbrăcatu, petrecută în urmă cu câțiva ani. Dani l-a întrebat pe cel din urmă câți are mașina sa, iar răspunsul a fost: „zece”.

Următoarea replică a ridicat, însă, mai multe semne de întrebare, anume: „hm, și lucrezi în televiziune?!?”. Răspunsul lui Dani Oțil a fost considerat nepotrivit de către Huidu, care a ținut, în finalul mesajului, să amintească și de afacerea matinalului, care nu este prosperă în aceste momente, din cauza pandemiei, luând în derâdere situația mai puțin plăcută prin care trece.

„Cu ceva timp în urma colegul Codrut Keghes-Dezbracatu se întâlnea cu Dani Otil . La care Dani il intreaba: „cati ani are masina ta?” Dezbra raspunde: „zece”. Dani: ” hm si lucrezi în televiziune?!?” În poza de mai jos vedeti cum „marele” antreprenor horeca, acum lovit de Pandemie, ia haine cu împrumut pentru emisiunea de real succes. Dani, daca citești asta sa știi ca a fost scrisa de echipa Cronicii, despre care nu știai daca mai exista”, a scris Șerban Huidu pe pagina sa de socializare.

„Ai aruncat treaba cu sacoul ca o răutate gratuită dintr-un alt context”

Răspunsul lui Dani Oțil nu s-a lăsat așteptat. Prezentatorul de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” și-a cerut scuze public în fața lui Codruț. „Imi pare rau ca nu ai gustat ironia mea. Ciudat… Tu făcând o meserie din ironie înaintea mea. Eu va apreciez chiar si asa… Cand nu se mai uita lumea. Stim amândoi cate materiale ne-am servit sub umbrela unui respect nedeclarat. Faptul ca ai aruncat treaba cu sacoul ca o răutate gratuita dintr-un alt context…nici nu ma deranjează.

Ba mai mult, pe eticheta scrie 700 RON🤣… Da eu nu i-am dat. Treaba cu Dezbrăcatu mi se pare insa mult. Poate am spus-o imitând pe cineva. Sau tot ironic…pt ca ar merita mai mult. Nu e genul meu de discurs. Eu am masina din 2012. Scuze, Codrut Keghes.So… Keep up the good work! Cred, Serban Huidu… Ca ai destule pe cap mai importante decat sa ma cerți pe mine. Spor!”, a comentat Dani Oțil.

„Dani Otil, e ok bro. Toti facem ironii. Unele mai bune, altele mai proaste”, a replicat Huidu.