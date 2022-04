Semnul distinctiv de pe fața ta care îți arată dacă ai ghinion în viață. Ce spun Lidia Fecioru și Mihai Voropchievici

Știai că poți să-ți dai seama dacă o persoană este norocoasă sau nu doar dacă îi privești chipul? Află la ce trăsături ale feței trebuie să fii atent de la Lidia Fecioru și Mihai Voropchievici.

Un prim indiciu ar putea fi fruntea. Dacă este lată, proeminenta și înaltă, înseamnă că persoana respectivă este una norocoasă. Fruntea este semnul cel mai mare al bogăției și al măreției, potrivit Lidiei Fecioru.

De asemenea, un alt lucru care indică dacă cineva are noroc este alunița. Cei care au alunițe în centrul frunții sau în centrul ochilor nu au noroc, însă contează și anul în care s-a născut persoana respecitivă.

“Ar fi bine să nu îndrepți nici riduri, nici nimic. Există și oameni care au alunițe. Cele care nu aduc un echilibru sunt alunițele care se află pe centrul frunții sau în centrul ochilor. Se spune că nu e bine să le avem, pentru că nu aduc noroc”, a adăugat Lidia Fecioru.

“Omul care are acea aluniță din naștere, nu are cale de mijloc – ori e negativ, ori e pozitiv. Dacă se mai naște și într-un an cu 0 sau 1, an de metal te ‘taie în două’, a subliniat Mihai Voropchievici.