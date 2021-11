Petrică Mâțu Stoian tușește cu sânge după ce s-a vindecat de covid-19. Ce diagnostic i-au pus medicii după internarea la ATI

Celebrul solist Petrică Mâțu Stoian în urmă cu ceva timp a fost diagnosticat cu covid. Ulterior, după vindecare, sau așa se presupunea, a urmat un tratament post-covid la o clinică particulară din Caraș-Severin. Conform unor apropiați, în această dimineață solistului i s-a făcut rău fiind dus de urgență al spitalul din Reșița, și internat la Terapie Intensivă.

Din păcate, în această dimineață i s-a făcut foarte rău, spun aceleași surse, fiind dus de urgență la spitalul din Reșița, unde a fost dus imediat la terpaie intensivă. Într-o declarație dată de Cosmin Librimir, director medical SJU Reşiţa, celor de la Antena 3, medicul spune că starea lui Petrică Mâțu Stoian este una extrem de gravă, diagnosticul fiind de bronhopneumonie post COVID şi cu stare septică., declară medicul.

„Starea de sănătate nu este foarte bună. S-a făcut solicitare la ambulantă pentru tuse cu sânge. Domnul are o fibrilație axială cronică cu un ritm rapid şi este pe anticoagulant. Din nu ştiu ce motive dozajul cu anticoagulante nu s-a făcut cum trebuie şi este supradozat.

Înainte de regretatul moment al îmbolnăvirii, Petrică Mâțu Stoian anunța la Măruță că a decis să se pensioneze. Dar, fiind un om activ, nu s-a oprit și s-a apucat de o afacere din care, spune solistul, face bani frumoși. Conform acestuia, afacerea este una în agricultură, mai exact culturile de căpșuni, spune Petrică Mâțu Stoian, din care până acum a avut ceva profituri.

«Hai să punem căpșuni!». Am pus de probă și așa a rămas. La munte, unde clima este mai rece, se coc mult mai târziu, avem chiar și în septembrie. Se coc pe rând”, declară Petrică Mâțu Stoian pentru Impact.ro .

„La Isverna cultiv căpșune, pe un teren de 3.000 de metri pătrați. Părinții nu mai sunt în viață, fiica surorii mele, nepoata, are casa ei, iar eu trag la casa părintească, atunci când ajung acolo. Dar nepoata se ocupă, i-am dat teren. Ai mei puneau porumb și eu am zis într-o doară:

Cu toate astea, celebrul solist Petrică Mâțu Stoian a decis să nu renunțe la cariera sa muzicală, care datează de mai bine de 30 de ani. A strâns de-a lugul timpului peste 400 de melodii de muzică populară autentincă, și nu consideră că este momentul să se retragă și din lumina reflectoarelor.

“Am o carieră de peste 30 de ani. În acest timp am adunat peste 480 de piese. Am ales tot ce a ce a fost mai bun de la marii artiști. Am „furat” cum se spune”, spune îndrăgitul artist.