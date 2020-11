Selly, decizie radicală luată chiar aseară. De acum nu mai e cale de întoarcere

Selly revine în fața fanilor săi cu o decizie radicală la care nimeni nu se aștepta. Ce a hotărât vlogger-ul unei generații? De acum nu mai e cale de întoarcere în ceea ce privește noua alegere.

Cunoscutul vlogger a făcut un anunț pe care cei care îl urmăresc nu-l așteptau. Tânărul nu vrea să mai facă parte din trupa 5GAG. Selly și-a anunțat dorința de a ieși din trupa pe care chiar el a înființat-o în cadrul unui vlog de pe canalul său de YouTube. Băiatul este mai hotărât decât niciodată să renunțe la muzică. Nimeni nu s-ar fi gândit la așa ceva, tocmai pentru că Andrei și-a pus toate ideile și speranțele în proiectul lui de suflet cu care a reușit să acapareze trending-ul cu fiecare piesă. Datorită melodiilor, acesta a reușit să pună mâna pe mii de euro de-a lungul timpului. Cu toții au văzut direcția pe care o dorește vlogger-ul, mai cu seamă după ce în ultima perioadă s-a arătat interesat de alte subiecte în mediul online, subiecte precum educația și ce se petrece în școli.

”De vara asta am început să abordez niște subiecte serioase, eu de acum nu mai sunt Selly ăla pe care îl știați. Cum să mă mai prostesc pe internet! Am insistat ore întregi pe reforma educației din România, iar asta înseamnă că eu de acum înainte nu mai sunt Selly ăla pe care voi îl știți. Selly ăla pus pe caterinca și glume proaste, pur și simplu nu mai sunt ăla. Eu acum sunt un om serios, sunt un exemplu. Nu mai pot să mă prostesc pe internet”, a spus vloggerul pe canalul său de YouTube.

„Pe lângă cei de 100.000 de euro, mai am câteva cereri. Una este obligarea România TV să difuzeze, pe cheltuiala lor, hotărârea definitivă, în termen de cinci zile de la emitere şi plata cheltuielilor de judecată. Acesta este prejudiciul moral pe care eu consider că l-au provocat prin acele ştiri false care păcăleau privitorii că eu am probleme cu poliţia, că poliţia mă anchetează. Cum că am primit bani de la Viorica Dăncilă şi de la PSD. Dar şi pentru cele de dinainte de farsa cu accidentul, când au pus pe burtieră „prezentator împuşcat de milionarul Selly. Aş mai dori să menţionez că era cazul să ia atitudine cineva împotriva unui astfel de post. Ce am păţit eu nu e un caz izolat. Sunt cazuri în care oameni lezaţi nu au posibilitatea să se apere sau nu au un canal de expunere, cum am eu pe Youtube. Sau nu au posibilitatea financiară să se apere”

Andrei Șelaru