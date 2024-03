Selly a devenit pieton. Viteza incredibilă cu care gonea pe autostradă, a primit și amendă. Prima reacție a vloggerului

Vloggerul Selly, în vârstă de 23 de ani, a rămas fără permis de conducere pentru 120 de zile, după ce sâmbătă, 23 martie 2024, a fost prins de polițiști conducând cu 236 de km/h pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti. În plus, tânărul a primit și o amendă în valoare de 3.330 de lei.

Selly nu mai are permis auto

Andrei Șelaru, aka Selly (cunoscut vlogger și antreprenor), a rămas, sâmbătă, 23 martie, fără carnet de conducere din cauza vitezei.

„Astăzi, 23 martie, în jurul orei 14:50, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au depistat în trafic, pe Autostrada A1 București – Pitești, la km. 35 al sensului de mers către Pitești, un autoturism ce se deplasa cu 236 de km/h. Autoturismul a fost oprit, iar, la volanul acestuia, a fost identificat un tânăr, de 23 de ani, din Municipiul Craiova. Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă de 3.300 de lei, iar, ca măsură complemetară, polițiștii i-au reținut permisul de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, fiindu-i eliberată dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație”, au precizat autoritățile române.

Ce a transmis celebrul vlogger

Ulterior, pe rețelele sociale, Selly a transmis că regretă incidentul și admite că a fost iresponsabil: „Azi am făcut o greșeală, eram pe A1 în drum spre Budeasa și pe o bucată mică de autostradă am mers cu peste 200 km/h și am fost luat de aparatul radar. A fost un moment de inconștiență pe care îl regret! Am învățat ceva din această situație și nu voi mai merge pe viitor cu o asemenea viteză. Indiferent cât mă grăbeam la filmare, trebuia să realizez că viața e mai presus de orice. Cumva e bine că rămân pieton patru luni, că mă învăț minte să nu mai fac așa ceva pe viitor”.

În toamna anului trecut, vloggerul şi-a luat bolid de sute de mii de euro, la care mulți nici măcar nu își permit să viseze. Este vorba despre un Porsche 911 Turbo S, care valorează în jur de 250.000 de euro.