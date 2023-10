Selly şi-a luat bolid de sute de mii de euro. Internauţii l-au felicitat imediat pentru alegere: „Să vedem ce zice acum CTP”

Selly este în culmea fericirii: şi-a luat bolid de sute de mii de euro. Celebrul vlogger Andrei Șelaru, în vârstă de 22 de ani, trăiește pe picior mare și a reușit să achiziționeze o mașină la care mulți nici măcar nu își permit să viseze. Tânărul așteaptă acum reacția lui CTP, cel cu care a mai avut conflicte în trecut.

Selly nu se uită la bani când vine vorba despre plăcerile lui. Celebrul vlogger, în vârstă de doar 22 de ani, și-a luat mașină nouă și imediat s-a lăudat cu ea în mediul online. Este mândru de bolidul de lux pe care a reușit să îl achiziționeze pe banii lui, la o vârstă destul de fragedă.

Vedeta din mediul online și-a cumpărat un Porsche 911 Turbo S, care valorează în jur de 250 de mii de euro. Postarea lui a făcut furori și în scurt timp a adunat peste 50 de mii de aprecieri, semn că fanii se bucură pentru reușita lui.

Nici comentariile răutăcioase nu au întârziat să apară, dar Selly nu a răspuns acestora. Mulți au făcut haz de necaz și, făcând trimitere la incidentele din trecut ale vloggerului, l-au întrebat cât se va bucura de bolid sau când va avea loc primul accident.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu nu prea îl are la suflet pe vloggerul Selly. În anul 2019, când acesta și-a cumpărat prima lui mașină, pentru care a plătit 70.000 de euro, CTP a avut o reacție acidă vizavi de această situație.

Frumos, revoluționar!… Și-acum văz că prima lui grijă este să-și ia la… cât are, nu știu, 16-17-18 ani, cred că n-are 20 de ani, își ia mașină de 70.000 de euro, pe care, de altfel, a și ciocnit-o”, a spus CTP.

Gazetarul spunea atunci că vloggerul suferă de atenție și este mult prea mândru de el, iar gestul de a achiziționa o asemenea bijuterie relevă „niște probleme interioare”. CTP considera că banii ar trebui cheltuiți cu cap, chibzuit, indiferent de cât de mulți ai avea.

Vezi și: Mircea Badea, reacție incredibilă după ce Selly a zis că el cheltuiește și 20.000 de euro pe lună: ‘Ne spune că e cumpătat’

Fanii lui Selly nu au uitat de scandalul de atunci și au reacționat imediat la postarea cu noua achiziție a vedetei. Unii dintre ei au mărturisit că ard de nerăbdare să vadă, și de data aceasta, reacția lui CTP, când este vorba despre o sumă de trei ori mai mare decât în trecut.

Selly are doar 22 de ani, dar se bucură de un succes formidabil. Este cunoscut de o țară întreagă și apreciat de oameni de toate vârstele, dar mai ales de tinerii din zilele noastre, care îl iau drept exemplu.

Te-ar putea interesa și: Cum arăta Selly în urmă cu 10 ani. Vloggerul, de nerecunoscut: „Credeţi în visurile voastre”

Până la vârsta aceasta, Selly a reușit să strângă o avere considerabilă. Face bani frumoși din YouTube și are o activitatea de invidiat și pe rețelele de socializare. De ani buni se întreține singur și este foarte mândru de tot ce a realizat, având deja, printre altele, un apartament de lux și mașini costisitoare.

Cât despre veniturile sale, nu sunt deloc de ignorat. Acesta a dezvăluit, în urmă cu ceva timp, că ajunge să câștige lunar și peste 10.000 de euro. Selly recunoaște că are perioade în care câștigă mult mai mult, în funcție de vizualizările de pe YouTube, dar mai are și alte proiecte care îi aduc sume frumoase.

„Variază mult de la lună la lună. Am arătat exact în Academia de Vlogging câți bani se fac pe lună și pe an doar din monetizarea YouTube. Orientativ așa, pot fi sub sau peste 10 mii de euro pe lună, în funcție de vizualizările din luna respectivă și perioada din an”, a explicat Selly.