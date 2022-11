Selecționerul Braziliei a anunțat care este situația lui Neymar, după accidentarea din meciul cu Serbia. Cum arată glezna starului brazilian – FOTO

Accidentarea lui Neymar a devenit o problemă națională în Brazilia. În timp ce medicul echipei a spus că vor afla mai multe amănunte peste 24 de ore, selecționerul Tite a dat asigurări de jucătorul nu va rata acest Campionat Mondial, asta deși a părăsit terenul în lacrimi. În presa din lumea întreagă a apărut fotografia din care se vede cum arată glezna starului formației sud-americane.

Brazilia a făcut spectacol în repriza a doua a meciului cu Serbia în care a și marcat cele două goluri. Richarlison a semnat dubla, iar al doilea gol a fost antologic, dar Neymar a fost unul dintre „motoarele” echipei. Starul lui PSG s-a accidentat în minutul 79 și a fost scos de pe teren. A început să plângă gândindu-se că ar putea fi o accidentare serioasă și că, din această cauză, ar putea rata meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal. Mai mulți colegi au încercat să-l consoleze, iar oamenii din staff-ul medical i-au pus rapid gheață.

Imaginea cu glezna lui umflată i-a speriat pe fanii naționalei Braziliei. Iar spaima a fost și mai mare pentru că medicul echipei a amânat să dea un diagnostic, iar jucătorul a refuzat să vorbească despre acest subiect la interviurile de la finalul partidei. Cert este că a plecat la vestiare încălțat doar la un picior.

— The Red 🔴 Johnsen (@JohnsenStle) November 25, 2022

Neymar’s ankle after the match 🥶 #Getwellsoon pic.twitter.com/R9Pqkz7jHi

Fanii au luat cu asalt rețelele sociale și au pus o mulțime de întrebări. A încercat să-i liniștească selecționerul „Selecao”. „Nu vă faceți griji, Neymar va juca în continuare la Cupa Mondială! Va continua să joace, puteți fi siguri de asta!”, a declarat antrenorul Tite.

Neymar’s ankle after Brazil’s FIFA World Cup opener .

Sorry bro.. I suggest referees should protect players like Neymar Jnr. pic.twitter.com/ZIhGzGWUsF

— Mr Opinion (@MrOpini0) November 25, 2022