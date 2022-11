Șeicul din Qatar care deține o colecție de mașini care l-ar face invidios și pe Ion Țiriac. Câte automobile are Faisal Bin Qassim al Thani – GALERIE FOTO

Trimisul special playsport.ro la Campionatul Mondial de Fotbal a vizitat, la Doha, o expoziție auto mai mare și mai scumpă decât a miliardarului român Ion Țiriac. Muzeul îi aparține unui șeic a cărui avere depășește două miliarde de dolari și care conduce o mulțime de afaceri. Fotografiile din Qatar sunt spectaculoase.

Muzeul din Doha, vizitat de trimisul special playsport.ro

Campionatul Mondial de Fotbal 2022 este organizat de o țară în plină expansiune care a cheltuit aproape 220 de miliarde de dolari doar pentru organizarea acestui turneu final. Nu-i greu să-ți dai seama de unde sunt banii și aici avem un exemplu elocvent. Această țară a exportat zilnic, în anul 2021, aproape o jumătate de milion de tone de petrol, în timp ce toate țările din Uniunea Europeană au produs 18,7 milioane de tone.

Banii din extracția de petrol și gaze au fost reinvestiți, iar acum veniturile cresc de la an la an. Așa se face că în Qatar găsești mulți oameni foarte bogați, printre cei mai avuți din lume. Este și cazul lui șeicului Faisal Bin Qassim al Thani. Are o avere de peste două miliarde de dolari și se află pe locul 1445 în topul mondial al celor mai bogați oameni și pe locul 11 în Orientul Mijlociu, potrivit Forbes. Are afaceri în domeniul imobiliar, industria medicală și farmaceutică. La 16 ani a început să vândă componente auto în Doha, iar în anii ‘60 a devenit unicul distribuitor al pneurilor Bridgestone.

În anul 1998, Faisal Bin Qassim al Thani a deschis un muzeu în interiorul unui fort, după cum relatează din Qatar trimisul special playsport.ro. Se întinde pe mai multe etaje, iar aici sunt arme/documente vechi, carpete și tablouri până îmbrăcăminte tradițională, modele de case qatariene, bărci de lemn (localele dhows) și automobile. Punctul central este locul unde sunt parcate peste 50 de mașini vechi, ca un tribut adus adolescenței șeicului și primelor lui afaceri. Vorbim aici doar de cele expuse pentru că în total are peste 600.

În acest muzeu se află mai multe exemplare de Mercedes, Ferrari, Dodge, Corvette, Ford, Pontiac sau Chrysler din anii ‘40-’60, multe dintre ele păstrate exact în forma lor originală și cu piesele din fabrică.

Tot în aceeași expoziție, trimisul playsport.ro a văzut un autograf de la Muhamad Ali, două costume purtate de Michael Schumacher, în cursele de Formula 1 și un tricou al lui Cristiano Ronaldo. Toate sunt cadouri pentru Faisal Bin Qassim al Thani.