Șeful Pfizer, anunț șoc despre vaccinuri. Răsturnare de situație, toți românii trebuie să afle

Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a acordat un interviu pentru o televiziune din Israel. El a mărturisit că oamenii își vor relua traiul aproape de normal al vieții în câteva luni, dar și că este preferat în lupta cu covid-19 un vaccin care să se administreze anual.

„O dată pe an este mai uşor de convins oamenii să o facă. Este soluţia ideală din punct de vedere al sănătăţii publice. Cercetăm pentru a vedea dacă putem crea un vaccin eficient şi împotriva Omicronului şi care acoperă şi celelalte variante. Şi aceasta ar putea fi o soluţie, dacă nu apare ceva total diferit”, a spus Bourla, potrivit The Times of Israel.