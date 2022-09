Secretului sosului Meuniere. Este cel mai indicat pentru pește și ușor de preparat

Sosurile reprezintă o parte importantă dintr-o farfurie. Acest element nu lipsește niciodată de la un restaurant care are grijă la calitatea produselor pe care le aduce în față clienților. Multe gospodine se blochează atunci când vine vorba despre un sos pentru carnea albă. Majoritatea dintre ele știu că sosul roșu funcționează foarte bine cu vita, porcul sau puiul, dar lucrurile se complică atunci când vine vorba despre pește. Meuniere este unul din cele mai savuroase sosuri. Cum trebuie să îl prepari ca la carte și de ce ingrediente ai nevoie?

Rețetă pentru sos Meuniere: merge perfect cu peștele

Sosurile sunt adorate de toată lumea. Acestea oferă un plus de gust preparatelor care sunt vedeta din farfurie și fac mâncarea mai ușor de savurat. Cu siguranță diferențele sunt mari dintre o farfurie care are toate elementele și una care are garnitură sau sos lipsă.

Multe dintre gospodine știu că sosul roșu merge la carne sau sosul de brânză la paste ori alături de cartofi. Când vine vorba de pește, multe dintre ele se blochează.

Sosul Meuniere este perfect pentru un file special de carne albă. Acesta este savuros, simplu de făcut și cu siguranță va fi pe placul tuturor invitaților tăi.

Ingrediente

3 linguri de unt

3 linguri de zeama de lamaie

o ceapa verde

o legatura patrunjel

sare

piper negru macinat

piper verde macinat

2 linguri capere

Mod de preparare

Pune într-o cratiță unt la topit, iar între timp toacă ceapa verde și adaugă totul peste unt alături de pătrunjel tăiat la fel de mărunt. Călește ingredientele preț de 2 minute, iar mai apoi toarnă zeamă de lămâie sau lime. Adaugă caperele și continuă să amesteci.

Potrivește gustul pentru sare și piper și este gata. Sigur nu te-ai fi așteptat să fie totul atât de simplu. Cu acest sos poți să dai o nouă față farfuriei tale și să o faci mai frumoasă, dar mai ales mai gustoasă. Nu este nevoie să te complici în unele cazuri în bucătărie ca să îți impresionezi prietenii.

Ai mai jos și ingredientele de care ai nevoie pentru peștele pe care îl prăjești sau îl pui la cuptor. Este indicat să alegi să nu îl gătești în baie de ulei pentru că nu este sănătos.

Ingrediente pentru pește

3 bucăți șalău eviscerat și curățat de solzi (aproximativ 1 kg)

3 linguri făină

80 gr unt

3 linguri ulei

sucul de la o jumătate de lămâie

1 lingură capere

puțin vin alb – 2-3 linguri

sare, piper

pătrunjel tocat (1 legătură)