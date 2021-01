Secretul Vasilopitei s-a aflat! Cum se face prăjitura cu care ortodocşii încep şi încheie prima lună din an

Sărbătorea Sfinților Trei Ierarhi, marcată anual la 30 ianuarie în calendarul creştinilor ortodocşi, printre care se numără la loc de cinste Sfântul Vasile cel Mare, împreună cu Ioan Gură de Aur şi Grigore Teologul, cel din Nazianz, toţi trei episcopi ai Bisericii din antichitate, vine la pachet cu o prăjitură specială, vasilopita, foarte apreciată şi uşor de preparat.

Secretul Vasilopitei s-a aflat

Aceasta se pregătește îndeosebi pentru prima zi a noului an, chiar de sărbătoarea Sfântului Vasile, unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți ai Bisericii, dar și începutul noului an civil, dar poate fi preparată inclusiv pe tot parcursul celei dintâi luni din an. Ea este foarte răspândită în lumea creştin ortodoxă.

Sfântul Vasile cel Mare, episcop și filantrop din secolul al IV-lea după Hristos, este cel care a construit primele așezăminte sociale, orfelinate și spitale, reunite sub numele de „vasiliada”.

Tradiția spune că “naşterea” acestei prăjituri e legată de ceasul în care poporului păstorit de Sfântul Vasile i s-a impus plătirea unei taxe împovărătoare, în timpul unei mari foamete. Ca atare, familiile de creştini au fost nevoite să renunțe la ceea ce aveau mai de preţ, adică bijuterii, monede și obiecte de valoare.

În schimb, Sfântul Vasile nu s-ar fi împăcat cu ideea şi a ales să meargă la împărat, pentru a lua apărarea poporului. La rugămintea acestuia taxa a fost anulată, iar lucrurile strânse déjà au fost returnate episcopului Vasile. Cum acesta nu avea de unde să ştie cui îi revenea fiecare obiect redobândit în parte, Sfântul Vasile ar fi decis prepararea unei imense plăcinte în care să fie puse toate obiectele, iar mai apoi împărţită tuturor celor prezenţi.

În ziua stabilită, după Sfânta Liturghie episcopul a binecuvântat și a tăiat plăcinta, dând fiecărui om câte o felie. În mod miraculos, fiecare dintre aceştia și-a reprimit lucrurile la care fusese nevoit să renunțe ca să-şi plătească taxa. Iată de ce, astăzi, în prăjitura cu pricina se pune o monedă sau mai multe, după “gust”, îmbrăcate în folie de aluminiu.

Din ce se prepară vasilopita?

Un pachet de unt, şase ouă proaspete, 400 de grame de zahăr, 550 de grame de făină, 250 de mililitri de suc de portocale proaspăt, sare, după ochi, o linguriţă de esenţă de vanilie plus alte două de praf de copt, iată principalele ingrediente ale prăjiturii. Se mai poate adăuga o linguriţă de coajă rasă de portocală, 30 de mililitri de cognac şi zahăr pudră, pentru decorarea finală. Toate ingredientele se amestecă bine şi se pun apoi într-o tavă bine unsă, la cuptor, prêt de 30 sau 40 de minute. Înainte de coacere, se adaugă moneda sau monedele.

Cel căruia îi revine felia cu moneda va avea parte de binecuvântarea Sfântului Vasile tot anul! Grecii prepară vasilopita în două feluri de vasilopita, una asemănătoare unei prăjituri și o a doua sub forma unui cozonac tradiţional. Gospodinele cu experienţă în prepararea vasilopitei afirmă cu tărie că prăjitura trebuie preparată cu o zi înaintea consumului, fiindcă are un gust mult mai bun. Poftă bună, tuturor!