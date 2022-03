Secretul tinereții lui Neti Sandu. Cum se menține atât de bine la 62 de ani

Neti Sandu este o prezență constantă de ani buni la Pro Tv. Vedeta postului are 62 de ani, dar înfățișarea ei este impecabilă. De altfel, prezentatoarea pare că nici nu îmbătrânește, ea menținându-și același stil vestimentar și același look de zeci de ani de zile. Care este secretul siluetei sale și cum se menține tânără?

Vedeta de la Pro Tv are 62 de ani, dar vârsta ei nu se reflectă deloc în felul în care arată. Astrologul nu și-a schimbat deloc înfățișarea și foarte puține detalii arată că anii au trecut, într-adevăr, peste ea.

Ea a împărtășit cu oamenii rutina pe care o are în fiecare zi și felul în care reușește să își mențină silueta, părul și tenul superbe.

Neți Sandu spune că aplică pe ten doar creme de la Plafar, cât mai naturale și cu cât mai puține ingrediente procesate.

În plus, ia în fiecare zi capsule de colagen și acid hialuronic. Pe ten aplică doar cremă, însă face asta doar de 10-15 ani, spune vedeta.

Eu de vreo 10-15 ani mă dau cu cremă, doar atât. Până atunci nu m-am at pentru că voiam să simt că scârţâie”, a explicat Neți Sandu.

„Eu fac lucruri foarte simple. Dacă e vorba despre faţă, mă dau cu creme de la Plafar şi le iau pe cele mai puţin procesate şi folosesc acum ceva cu arbore de Mannuka şi mai sunt nişte capsule cu colagen şi acid hialuronic şi mai am nişte ventuze mici.

Astrologul mai spune că ar fi dispusă să își facă unele intervenții non invazive, însă îi este frică de faptul că tenul ei nu ar suporta acest lucru.

Cât despre machiaj, vedeta Pro Tv spune că nu folosește decât rimel, în viața de zi cu zi.

„Eu aş vrea să îmi fac nişte corecţii dar îmi e frică, pielea mea e deja obosită şi nu ştiu dacă suporta asta. Pe stradă nu mă fardez deloc, doar un rimel.

Mai am nişte creme cu particule reflectorizante şi cu picăţele de aur iluminatoare. Dar cu acea cremă mă dau doar când nu mă machiez. Pregătesc tenul, cu cremele, apoi pregătesc fardul, fond de ten, pudra şi blush. Eu mă fardez ş la ochi. Nu îmi plac infuziile cu muşeţel pentru că îmi înfundă nasul.

Fac lucruri foarte simple, mi-ar plăcea să fac operaţii, dar mi-e frică. Sunt destul de conservatoare. Acum, dacă observaţi am părul mai lung, hairstilistul mi-a zis să las părul mai lung.

Îmi place dar se aranjează mult mai greu. Am încercat să mă tund şi signură. Am văzut cu degetele până unde să merg. M-am tuns perfect după tunsul meu. Dar am fost retuşată.

Manechiura şi pedichiura mi le fac tot singură. Eu le tai pentru că unghiile mele sunt mai moi. Dacă mă aranjez singură, dacă mă dau cu creme de corp care miros frumos am altă stare. D

e multe ori folosesc pe post de blush un fard de ochi. Mereu am inventat ceva să mă simt bine, aici stă secretul. Trebuie lucrat la asta, trebuie exerciţiu. E vorba despre încrederea în tine pe care trebuie să o ai”, a spus Neti Sandu, la „Vorbeşte lumea”.