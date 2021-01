Secretul tinereții Irinei Loghin. Ce aliment a scos din dietă, de fapt: ”Am făcut o intoxicaţie mare”

Irina Loghin este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară, dar și una dintre cele mai râvnite. Dacă în tinerețe frângea inimile tuturor bărbaților din jur, astăzi pune pe jar reprezentantele sexului frumos, datorită înfățisării sale, artista arătând mult mai tânără de 81 de ani. De acum, interesul doamnelor poate fi mutat pe alt aspect, căci interpreta a devoalat secretul tinereții sale. Alimentația ar fi cea care face toată magia.

Irina Loghin, secretul frumuseții: nu mai consumă carne de 40 de ani

Regina muzicii populare a ajuns la vârsta de 81 de ani. În ciuda timpului, se mândrește cu felul în care arată și cu genele bune moștenite. În tinerețe, aceasta a fost considerată una dintre cele mai frumoase femei ale scenei românești de cânt.

„Eram într-un turneu la Sibiu. Şi m-am dus la masă cu Benone şi alţi colegi… Eu sunt mare iubitoare de animale, şi eu, şi fiica mea, Irinuca. Cu tăierea porcului era un chin, fugeam de acasă, dar în turneu nu am avut ce face şi am comandat un grătar de vită. Am făcut o intoxicaţie mare… Eram pe scenă cu maestrul dirijor Ionel Budişteanu. Am început să ameţesc, să văd steluţe în faţa ochilor. M-am dus aproape de maestrul Budişteanu şi i-am spus ”ţineţi-mă că mă prăbuşesc”… mi s-au muiat picioarele, m-au luat cu salvarea, m-au dus la spital.

Se întâmpla prin ’79 şi mi-am zis, cine mai mănâncă carne de aici înainte, indiferent ce se întâmplă. De atunci am tăiat carnea de pe lista alimentelor şi toate proteinele le iau din nucă, din migdale… Să vedeţi ce preparate fac acasă cu tot felul de amestecuri din seminţe. Cartofi dulci, care nu îngraşă aşa ca cei albi, îi pun la grătar cu ulei de măsline, sunt un deliciu”, a povestit Irina Loghin la TVR, în emisiunea ”Rețeaua de idoli”.

Povești din copilărie. Artista a trăit în sărăcie

„Nu aveam toți încălțăminte, aveam galoși cu ciorapi de lână, pe care îi croșetam de la acea vârstă fragedă. Așteptam să vină surorile mele de la școală să îmi dea încălțămintea. A fost greu, dar atunci credeam că este foarte normal. Am început să cânt la școală… știam de la tata. Învățătoarea și-a dat seama și am devenit solista clasei și dirijam și alte clase mai mici. După ce am terminat liceul, am lucrat la un laborator, într-o fabrică de sticlă, apoi am fost la Școala Populară de Artă. La fabrica de sticlă, la 20 de ani, aveam echipă de dansuri și am mers în turneu în Bulgaria. Instructoarea de dansuri era soacra lui Besoiu. Între timp am aflat că se dă consurs la ansamblul Ciocârlia, din București, din ziarul Informația”, a spus cântăreața.