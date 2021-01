Secretul tinereții Danei Rogoz. Cătălin Măruță a întrebat-o direct și ea a răspuns pe loc

Dana Rogoz a fost invitată azi în emisiunea lui Cătălin Măruță. Actrița nu a venit singură, ci însoțită de fiica sa, Lia, în vârstă de doar opt luni. Dana Rogoz s-a prezentat într-o formă de zile mari, astfel că Măruță nu a putut să nu constate că este mereu cu zâmbetul pe buze și i-a cerut să-i explice care este secretul fericirii și tinereții ei.

Dana Rogoz este o mămică fericită. Fiica și fiul ei îi umplu zilele de fericire. Cătălin Măruță a remarcat pe loc faptul că ea ”nu îmbătrânește” și că e mereu pozitivă, iar actrița i-a replicat.

”Pozitivitatea ajuta, nu imi plac sa ma victimizez, si mie mi-e greu uneori, dar atunci ma intreb ce pot sa fac ca să remediez o problemă. Am si eu momentele mele, obosesc si eu, dar am invatat sa ma bucur de lucrurile pe care le traiesc si privesc diferit lucrurile”, a spus Dana Rogoz, adăugând că orice situație neplăcută apare, ea o înfruntă cu pozitivism și trece peste orice obstacol.

Dana Rogoz a vorbit și despre viața cu doi copii.

”E mult mai usor acum, l-am avut și pe Vlad (n.red. fiul ei cel mare) ca suport, temerea mea a fost ca Vlad va fi reticent, dar el este un real ajutor. Lia este un copil minunat, zâmbește întruna, iar eu îi zic ”Lia-Bucuria”. În primele patru luni nu se trezea deloc noaptea, acum are cel putin o trezire in timpul noptii. Vlad vorbeste foarte mult, nu stiu cu cine seamana. Lia, în schimb, este fata lui tata, seamănă cu el”, a dezvăluit actrița.

Dana Rogoz nu este doar mămică, deoarece aceasta nu și-a neglijat și proiectele în care este implicată. De altfel, aceasta a mărturisit că urmează să plece în Slovacia doar cu fiica ei, unde va sta vreme de o lună, pentru a filma un lungmetraj.

”Am mai fost amândouă in platouri de filmare, am filmat un lung metraj in Slovacia, o sa plecam impreuna pentru o luna, acolo va exista o bona, o voi alapta in pauze. Mi-e teama însă de despartirea de Vlad. Filmarile trebuaiu sa fie in Romania, dar situatia s-a schimbat. E o coproductie. Toata perioada aceasta mi-a dat o superincredere, ma simt în forta. De altfel, astazi are premiera unui film pe care l-am filmat anul trecut, noaptea stau si repet pentru piese de teatru, cand nu alaptez. Imi place sa fiu mama, ma prinde rolul asta.”, a mai spus Dana Rogoz, care nu și-a mai văzut rudele de la botezul restrâns al fetiței.