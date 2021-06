Secretul Soranei Cîrstea de la Roland Garros. Cum a câștigat, de fapt: „Și eu am fost surprinsă!”

Sorana Cîrstea trece prin una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Românca a ajuns în optimi la turneul de la Roland Garros 2021, după ce a învins-o, în două seturi, pe rusoaica Daria Kasatkina (37 WTA, 24 de ani), cu scorul de 6-3, 6-2, în turul III. Cum a câștigat, de fapt: „Și eu am fost surprinsă!”

Sorana Cîrstea este pe val. Iubita lui Ion Ion Țiriac reușește performanța de a avansa către optimile de la French Open pentru prima dată după 12 ani de zile, acolo unde o va întâlni, în etapa următoare pe slovena Tamara Zidansek, în vârstă de 23 de ani, ocupanta poziției 85 WTA.

După victoria asupra rusoaicei Kasatkina, tenismena româncă a fost invitată în cadrul podcastului „No Challenges Remaining”, moderat de Ben Rothenberg, unul dintre cei mai importanți jurnaliști din tenis. Aici, sportiva noastră a vorbit despre provocarea de a fi la Roland Garros și cum nu se aștepta să fie atât de puternică pe teren, subestimându-se în fața adversarilor.

„Nu am fost foarte fericită când am revenit pe zgură fiindcă simțeam că joc destul de bine pe finalul sezonului de hard. Am zis «Ah, acum când încep să prind ritmul pe hard trebuie să schimbăm și să trecem pe zgură?».

Dar a fost bine. Nu m-am schimbat mult, am avut aceeași gândire ca pe hard. Cred că m-a surprins sezonul pe zgură, nu mă așteptam să fiu atât de puternică.

Am câștigat primul turneu, la Istanbul, apoi am ajuns în finală la Strasbourg, iar aici joc destul de bine. Mă bucur, dar tot nu aș spune că îmi place zgura. Dar savurez momentul.