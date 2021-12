Emily Burghelea, primele declarații despre a doua sarcină. Ce sex speră să aibă copilul

Emily Burghelea își surprinde fanii cu câteva declarații emoționante. Celebra fostă asistentă de la ‘Acces Direct’ vine cu mărturii despre a doua sarcină. Ce spune tânăra mămică la doar 8 luni de când a adus pe lume o fetiță?

Emily Burghelea a devenit mamă pentru prima oară în urmă cu 8 luni, dar aceasta susține că este pregătită să aducă un alt suflet pe lume. Fosta concurentă de la ‘Bravo, ai stil’ nu și-a dorit să fie o mamă tânără, dar iată că așa a vrut soarta.

Fata vrea totuși să fie în formă și pentru al doilea copil, după ce a văzut cât de frumos i s-a schimbat viața după venirea Amedeei. Ea și partenerul său de viață își doresc să îi ofere un frățior fetiței lor.

Mulți ar aștepta până să facă un astfel de pas, dar iată că amorezii s-au pus deja pe treabă și se gândesc să fie din nou părinți. Fosta asistentă TV și-a propus ca până la finele anului 2022 fiica ei să se bucure de prezența viitorului mezin al familiei.

„Am avut parte și de perioade mai puțin plăcute! Vedeam negru în fața ochilor și nu mai știam ce este cu mine, era vorba despre depresie postnatală, dar am reușit să depășesc momentele acelea. Lucrăm pentru al doilea copil!

Viața lui Emily s-a schimbat total în momentul în care l-a întâlnit pe Andrei pe care l-a văzut ca fiind tatăl copiilor săi. Vedeta nu s-a gândit că se va bucura de acest rol imens la o vârstă atât de mică în viziunea sa. Cu toate astea, a privit spre viitor cu mare încredere și speranță.

„Așa cum am spus și la Teo, nu m-aș fi văzut mămică atât de tânără, însă când l-am cunoscut pe el am știut că va fi tatăl copiilor mei. Mi-a dat curajul, siguranța și încrederea de care am avut nevoie ca să fac acest pas, iar acum sunt mai fericită ca niciodată.

Avem o relație atât de închegată și frumoasă, încât știu sigur că nimeni și nimic pe lumea asta nu ne mai poate despărți. Să știți că nu a fost totul mereu roz între noi”, a mărturisit fata pe rețelele de socializare.