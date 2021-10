Drama prin care a trecut Emily Burghelea după naştere: “Mă sufocam”

Emily Burghelea a trecut prin clipe dificile după naștere. Fosta asistentă de televiziune se bucură de o fetiță minunată și adoră să fiecare moment cu micuța, însă nu totul este doar roz. Aceasta s-a decis să vorbească despre drama care i-a distrus buna dispoziție.

Emily Burghelea a transmis un semnal de alarmă pentru mămici și le-a sfătuit să ceară ajutorul oamenilor din jur în momentele în care se confruntă cu probleme după naștere. Vedeta a mărturisit că a trecut și ea printr-un asemenea episod dureros.

Am observat în jurul meu că nu sunt multe persoane care pot face asta în permanență. Eu reușesc să fiu pe plus constant. Îmi place să dau, îmi place să transmit, îmi place să-i înveselesc pe ceilalți și o fac din tot sufletul. Sunt un giver!”, a zis ea pentru Cancan .

„Știți vorba aceea: ‘Și băieții plâng câteodată’? Pe același principiu, și Emily are uneori zile proaste. Eu sunt o persoană a extremelor, entuziasmul care mă caracterizează și energia pozitivă pe care o transmit mereu se încadrează într-un fel de extremă.

Vedeta s-a gândit la mămicile care suferă de depresie postnatală, mai ales pentru că s-a confruntat cu emoții intense și dureroase. Ea a avut o perioadă aglomerată, ținând cont că trebuie să aibă grijă de fiica ei în timp ce își continuă studiile și se ocupă de cariera pe care o are.

„Este atuul meu, însă, după atâta rafală de voie bună, s-a echilibrat balanța. De o zi am avut nevoie, atât… Dar, într-o singură zi, am ajuns cu succes la minus infinit!

Se spune că femeile sunt mai sensibile după ce nasc, se spune că pot exista dereglări hormonale, nu stiu exact ce a fost. Deși nu pot spune că am avut un motiv concret, am simțit din senin că intru într-un nor negru din care nu mai pot să ies.

Nu doar că era negru norul, mă sufoca, ploua înăuntru și era frig! Cam așa m-am simțit, din senin. Analizând situația mi-am dat seama că au fost luni la rând în care am dat tot ce am avut, am vrut să le fac pe toate singură, le-am făcut dar m-am epuizat.”, a adăugat aceasta.