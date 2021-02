Elena Ionescu și-a luat fanii prin surprindere: „Mă mai iubește și pe mine cineva”

Anul 2020 a fost unul greu pentru Elena Ionescu. Cântăreața a divorțat înainte să poarte rochia de mireasă. Relația cu tatăl copilului ei s-a sfârșit fiindcă bărbatul s-a reîntors la vechea iubire. Dragostei nu-i poți dicta, așa că drumurile lor s-au separat instant. Ulterior, vedeta a plecat în Republica Dominicană, la ”Survivor”, unde a ieșit câștigătoare. De atunci, viața i s-a schimbat radical. A reușit să-și cumpere o casă și a început un proiect în televiziune, ”Mămici de pitici, cu sclipici”, la Antena Stars. Zilele trecute a apărut la ”Teo Show” unde a vorbit despre planurile sale, concretizate ori ba, și despre viața sa personală. Deși a atins subtil acest subiect, neavând detalii prea multe cu privire la acest aspect, având în vedere că niciun alt bărbat nu a apărut în peisaj, artista a spus deloc resemnată că o mai iubi-o și pe ea cineva, semn că este deschisă pentru o nouă legătură amoroasă.

Elena Ionescu, declarații despre viața de după divorț

„Mă mai iubește și pe mine din când în când cineva. Un bărbat inteligent, asta face pe toate în general, să știe să se descurce din toate punctele de vedere. Să nu fie foarte frumos că și frumusețea asta este trecătoare și sufletul este mai important decât frumusețea, am ajuns la concluzia asta. Vreau să fie un om sufletist, un om cu credință, să aibă niște principii, că despre asta este vorba”, a declarat cântăreața la ”Teo Show”.

„După Survivor am petrecut destul de mult timp împreună cu fiul meu. Acum suntem foarte încântați că urmează să ne mutăm. Visul ăsta a devenit realizabil cu ajutorul vostru și mai e foarte puțin până când ne vom mta la casa nouă împreună. E un șantier acolo, momentan. Dar o să fie bine. Până la finalul lunii sperăm să ne mutam, să ne ducem lucrurile ușor acolo. Abia așteptăm să ne ducem și la grădiniță”, a completat vedeta.

Artista a fost șantajată

„Off, Doamne. Acum vreo trei zile am avut un mail de la Instagram Support, pentru că asta este marea mea nedumerire și nu înțeleg cum poate să existe un astfel de mail care să folosească numele Instagram, în care spunea că postez lucruri licențioase și din această cauză în 12-24 de ore contum meu, dacă nu va fi revizuit, va fi închis. Am intrat pe acel link, mi-am verificat contul și în acel moment mi s-a făcut alb tot ecranul, când am intrat pe Instagram m-a deconectat de pe toate platformele.

Ceea ce mă doare că această infracțiune i se poate întâmpla oricui, iar cei care avem bifă și ne-am chinuit să trimitem niște acte către Instagram să spunem că suntem complet acoperiți și află într-o singură zi că dacă cineva îți sparge complet contul ești descoperit. E un turc care mă șantajează. A scris întregii mele liste de prieteni”, a povestit Elena Ionescu la Antena Stars.