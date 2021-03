Secretul siluetei Andreei Marin. Ce mănâncă în fiecare dimineață, se prepară în 5 minute

Andreea Marin a fost prezentă azi în emisiunea Teo Show de la Kanal D. Vedeta de televiziune a povestit care este secretul siluetei ei și chiar a făcut și o demonstrație de preparat sănătos, în direct.

Andreea Marin are o siluetă impecabilă, însă aceasta mărturisește că are și anumite principii în ce privește alimentația. Astfel, aceasta a mărturisit că a învățat să gătească sănătos.

“Am luat o bandă de alergat de curând. Nu prea am loc de astfel de obiecte, dar nu mai puteam alerga afară din cauza frigului, sălile erau închise. Aşa că am decis să fac mişcare pentru că mişcarea e viaţa. Asta a fost singura soluţie. Obişnuiesc să fac sport dimineaţa pentru că seara sunt obosită mereu. Aşa încep şi ziua cu energie, cu o stare de bine, plec la drum cu alte idei.

Fac exerciţii cu Violeta, chiar ea mi-a arătat banda şi mi-a zis că pot să fac asta acasă. Am luat câteva kilograme după Sărbători pentru că am mâncat din toate. Am învăţat să gătesc şi sănătos. Am făcut şi vaccinul de curând”, a povestit Andreea Marin, la Teo Show.