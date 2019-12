Cu ce bărbați celebri s-a iubit Anamaria Ferentz, înainte să plece în SUA. Ce spunea despre Țiriac

Anamaria Ferentz are la activ câteva relații eșuate, toate cu bărbați celebri din România. Care sunt domnii care i-au furat inima, înainte să-și găsească liniștea în Statele Unite ale Americii? Au fost sau nu adevărate zvonurile despre Țiriac?

Anamaria Ferentz a revenit în atenția presei mondene după ce a suferit un accident grav în America. Cunoscuta cântăreață, în vârstă de 44 de ani, este fericită acum că a scăpat cu viață dintr-un accident de mașină. “O zi frumoasă să fii în viaţă! Un accident de maşină m-a speriat teribil şi m-a făcut să realizez că pot dispărea într-o fracţiune de secundă. Sunt încă în stare de şoc, dar recunoscătoare că nu mi s-a întâmplat nimic mie”, a spus Ana. Cu toate că ea era cunoscută în România datorită faptului că a pătruns în domeniul muzicii, era în atenția tuturor și datorită relațiilor cu diverse persoane cunoscute precum: Truică sau Marcel Toader. Din păcate, deși a câutat iubirea, pare că a găsit mai multe controverse. S-a zvonit într-o perioadă că a avut o relație cu milionarul Remus Truică, în timp ce știa că soția acestuia era însărcinată. Aceasta a elucidat misterul și a susținut că niciodată nu și-a propus să-și clădească fericirea pe nefericirea altuia.

„Mama pe mine m-a educat cum trebuie și mi-a spus să nu-mi clădesc fericirea pe nedericirea altuia. Eu nu am luat niciodată barbatul nimănui, nu am știut niciodata de nici o soție însărcinată. Pot declara cu mâna pe inimă că nu a fost intenția mea și nu am lăsat nici un copil pe drumuri. Nu am vrut să rănesc pe nimeni”

Anamaria Ferentz