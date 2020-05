Secretul rușinos din trecutul Elenei Ceaușescu. Ce a făcut cu fratele dictatorului FOTO

Românii o cunosc foarte bine pe Elena Ceaușescu și ce a reprezentat ea pentru România, iar mulți dintre ei o aminteau ân gând aproape în fiecare zi pe ea, dar și pe dictatorul Nicolae Ceaușescu, mai ales atunci când stăteau la cozi interminabile pentru două kg de cartofi. Nu mulți cunosc însă secretul rușinos din trecutui Elenei Ceaușescu.

Secretul rușinos din trecutul Elenei Ceaușescu

Iată cum a ajuns Elena dintr-o absolventă de 4 clase, într-un sat uitat de lume, să fie una dintre cele mai puternice femei din Epoca de Aur, așa cum o descrie thevintagenews.com.

S-a născut în pe 7 ianuarie 1916, într-o familie săracă în satul Petrești din regiunea Dâmbovița. Lenuța Petrescu a absolvit doar patru clase și primise în sat porecla de ”Păsărica”, iar când avea 17 ani a fost chemată în București de fratele ei mai mare, Gheorghe (zis și Gogu) Petrescu.

„În comuna natală nu lăsase prea multe amprente. După Revoluţie, au ieşit la iveală, însă, câteva rumori locale care par să se potrivească perfect personalităţii pe care au cunoscut-o românii: era subţire şi înaltă şi, în sat, i se spunea «Păsărica». I se dusese numele aşa pentru că nu obişnuia să poarte chiloţi. Preotul bisericii ortodoxe din sat spune, însă, că era o fată liniştită şi singuratică, preferând mai degrabă să stea ore întregi în clopotniţa bisericii uitându-se după păsări ori în pădure căutând cuiburi şi pui de veveriţă” – Edward Behr în „Kiss the Hand You Cannot Bite” (Sărută mâna pe care n-o poți mușca).

Cu cine s-a iubit tânăra Elena Petrescu

În București, Elena Petrescu a fost muncitor necalificat, dar și croitoreasă. Odată ajunsă la București, l-a cunoscut pe Marin Ceaușescu, frate lui Nicolae Ceausescu. Acesta era tatăl unei colege de-a Elenei Ceaușescu, care mai apoi a scris în cartea „Nu regret, nu mă jelesc, nu strig” că Elena Ceaușescu s-a iubit cu nimeni altul decât cu Marin Ceaușescu, viitorul său cumnat.

Relația cu Marin, dar și înclinațiile fratelui Gogu o duc pe Lenuța în cercurile tineretului comunist, la aşa-numitul „Cerc Cultural Muncitoresc”. În 1937 s-a făcut membră PCR şi a început munca politică în Comitetul de organizare al tineretului comunist din București, în sectorul II Negru.

Cu Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit la o petrecere a breslelor muncitorilor din București, în Ferentari. Atunci a fost aleasă ”Regina Muncii”, după ce a reușit să vândă cele mai multe cărți poștale. Principalul său cumpărător a fost Nicolae Ceaușescu, care a cucerit-o cu gestul său. Cei doi s-au căsătorit în data de 23 decembrie 1945 și au fost nedespărțiți până când moartea i-a despărțit, de Crăciun, în anul 1989, când au fost condamnați la moarte și executați.