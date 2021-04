Secretul rușinos al Crinei Abrudan s-a aflat. L-a spus cu gura ei: de ce nu mai apare la TV

Crina Abrudan ia în calcul să revină la TV, dar nu are noroc. Fosta știristă de la Antena 1 a mărturisit că mai multe trusturi au refuzat-o în ultima perioadă. Mai mult, aceasta nu i-a convins pe șefi nici când a concurat singură pentru un loc.

Secretul rușinos al Crinei Abrudan. Nu este dorită de șefi pentru a reveni la TV

În urmă cu șapte ani, Crina Abrudan a plecat de la Antena 1, unde prezenta știrile sportive. Între timp, și-a găsit o altă ocupație unde a investit, iar afacerea a dat roade, dar până a venit pandemia de COVID-19. Criza a obligat-o să închidă locul de joacă deschis pentru copii pe care îl amenajase. Astfel, astăzi încearcă să se reorienteze și dorește să revină pe sticlă. Nu are însă prea mult noroc. Pare că toate porțile la care bate sunt închise pentru ea.

„Nu a fost să fie (n.r. – revenirea în televiziune). Eu mereu sunt aproape, dar niciodată acolo, pe un post. Au fost situații când știam că de luni mergeam la muncă și în ultima zi a picat totul. Am concurat și singură pentru un loc și l-am pierdut. A venit altcineva care nu concura și l-a ocupat. (…) Din 2008 suntem împreună, dar suntem tot doi. Vrem copil, dar nu știu…”, a declarat vedeta în cadrul emisiunii ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Pandemia a afectat-o din punct de vedere profesional

„Pandemia m-a afectat profesional, cum a afectat multă lume. Aveam un loc de joacă pentru copii, nu-l mai am. Era un loc de joacă de cartier, de interior și nu am putut să fentez cumva și am așteptat o lună, două, am plătit chiria, după care am l-am închis.

Am demontat tot ce aveam acolo, le-am pus într-un depozit și acolo sunt. Nu cumpără nimeni chestii pentru un loc de joacă de interior când ele sunt închise de atâta timp. Le mai țin, poate cine știe. Teoretic, aș putea să-l mai deschid, nu știu dacă îmi mai doresc eu să mă mai aventurez în asta și nici nu știu cât va dura până când părinții vor avea încredere să îi lase la locul de joacă”, a completat ea.