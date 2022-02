Secretul relației dintre Eliza și Cosmin Natanticu. Ce menține focul pasiunii (exclusiv)

Secretul relației dintre Eliza și Cosmin Natanticu. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, demonstrând în fiecare clipă că relația lor este una solidă. Eliza Natanticu a vorbit despre relația cu partenerul ei, dând detalii neștiute despre cum anume s-au apropiat în momentele grele.

Eliza și Cosmin Natanticu au participat împreună la emisiunea Asia Express și au făcut o echipă bună. Fanii au observat că se înțeleg bine și se susțin în fiece clipă. Eliza a dezvăluit secretul relației lor.

Între Eliza și Cosmin Natanticu există o diferență de nouă ani, dar artista a mărturisit că asta a fost mai degrabă un atu.

„De când eram mică mi-a plăcut să îmi petrec timpul cu oameni mai în vârstă, simțeam că am ce învăța de la ei. Mi se părea că nu rezonez cu persoanele de vârsta mea. Cosmin a fost perfect, chiar am avut de învățat de la el. Deci nu a fost o decizie proastă.”, a punctat ea.

Eliza Natanticu a mărturisit că ea și Cosmin au trecut prin anumite etape de-a lungul timpului, dar că au devenit mult mai puternici împreună:

Trebuie să depășești aceste lucruri și să scapi de ego. Trebuie să se țină cont de părerea celuilalt, să existe respect, să i se acorde timp. Așa funcționează o relație. Aceste lucruri au reprezentat pentru mine și Cosmin etape pe care le-am depășit și care ne-au ajutat să ne consolidăm relația.”

Cu toate acestea, atunci când a fost cerută prima oară în căsătorie, Eliza a refuzat. Ulterior, povestea lor s-a terminat cu bine. Iată ce a spus artista despre respectivul moment, care, până la urmă, s-a terminat cu bine.

„L-am refuzat pentru că mă așteptam, ca orice femeie care are în cap puțin romantism, că o să se întâmple ceva super romantic. Eu am uitat că soțul este un tip cu umor și îi lipsește romantismul. De aici toată povestea. Nu pot să zic că sunt cea mai romantică, dar mai am și eu momentele mele.”, s