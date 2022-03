Secretul Ralukăi pentru un fizic de invidiat: „Am corpul mai armonios. Pielea arată mult mai frumos”

Raluka, în vârstă de 32 de ani, este una dintre cele mai bune voci de la noi, dar și una dintre cele mai frumoase femei din România. Artista a fost prezentă în ediția de azi a emisiunii La Măruță, unde a povestit despre vacanța pe care a petrecut-o în Mexic. Raluka a vorbit și despre felul în care reușește să se mențină în formă.

Raluka, proaspăt întoarsă dintr-o vacanță în Mexic, a dezvăluit care este secretul ei pentru un corp de invidiat. Artista a povestit că a renunțat la carne în urmă cu patru ani, iar de atunci simte că are o piele mai frumoasă, un corp mai armonios, dar și mai multă energie.

„Am fost în Mexic, nu am băut foarte multă Tequila, ne-am distrat, dar nu am fost așa pe party-uri. Arăt așa bine de când nu mai mănânc carne, de acum vreo 4 ani. Nu am slăbit așa mult, dar am corpul mai armonios. Pielea arată mult mai frumos, am mai multă energie, arăt mai bine așa. Abia anul trecut am început să mă interesez, mi-am făcut analize și rezultă că îmi lipsește B 12, aveam anemie, am luat vitamine, am luat niște injecții și mi-am revenit.

Nu mai suport nici mirosul de grătar, singurul lucru de care mi-e poftă este hot-dog-ul. Plecasem pentru o săptămână în Mexic, dar am zis să mai stăm. Am ieșit cu barca, am vrut să am timp și pentru mine. A fost la un moment dat și o „jumătate„ cu mine în Mexic. Încă mai este această „jumătate””, a declarat Raluka în emisiunea La Măruță.