Secretul prin care Lidia Fecioru a slăbit 30 de kilograme. Ce băutură a consumat

Lidia Fecioru a dezvăluit cum a reușit să slăbească 30 de kilograme. Secretul celebrului bioenergoterapeut a fost un ceai ce poate fi preparat foarte simplu, din doar două ingrediente banale pe care sunt șanse mari să le ai chiar și acum în bucătărie. Află cum trebuie consumat și ce contraindicații are.

Mereu veselă, cu zâmbetul pe buze și pregătită să împărtășească sfaturi de aur pentru o viață mai sănătoasă și mai fericită, Lidia Fecioru este un model de urmat. Celebrul bioenergoterapeut nu s-a ferit să vorbească despre momentele mai dificile din viața sa și despre principiile care au ajutat-o să le depășească.

Un astfel de exemplu a fost clipa în care a decis că este nevoie să facă schimbări importante în viața sa. A reușit să slăbească nu mai puțin de 30 de kilograme și a pus punct unei căsnicii nefericite.

„Am slăbit când am început să-mi iubesc corpul. Am avut vreo 30 de kilograme în plus și spuneam ca eu nu sunt grasă. Am început să mă iubesc și am slăbit.

Am îmbrăcat o rochie lungă și arătam ca o omidă. Soțul meu a zis că arăt ca o vacă. Și i-am spus că sunt vacă pentru că stau cu el, voi slăbi și voi divorța. Așa am făcut, m-am iubit pe mine”, a povestit Lidia Fecioru.