Secretul numelui primit la botez de toți românii. Ce putere are asupra ta, de fapt

Numele de botez al fiecărei persoane are origini mai mult sau mai puțin cunoscute, însă, fără a fi dovedit științific, se spune că el are o influență asupra personalității. Tu știi ce putere are asupra ta numele primit la botez?

Secretul numelui primit la botez de toți românii

Multe dintre numele folosite în România sunt de origine latină, grecească, germană sau slavă. Botezul copiilor în România este un moment extrem de important în viața oricărei familii. Iată nume de botez și semnificațiile lor.

Semnficația celor mai întâlnire nume de fată

Alina, Adelina – origini germane, derivat de la Adal care înseamnă preţios, iubit

Ana – milă, bunăvoinţă

Andreea – din greacă, ”anthros”, care înseamnă bărbat.

Aurelia, Aura – aur, din aur, conducător

Alexandra, Alexia – ”bărbat”, ”om”

Bianca – alb, curat, strălucitor

Bogdana –„Bogu” – Dumnezeu şi „Dan” – dar

Clara – strălucitor, luminos

Cristina, Cristiana – din limba latină şi sunt derivate de la ”Christus” , termenul ce indica o persoană care credea în Hristos

Dana, Daniela – „Dumnezeu a judecat”

Diana – zeiţă

Elena – torţă sau rază de soare

Ema, Emanuela – are semnificaţie religioasă şi se referă la prezenţa divină

Florina – a înflori, dar şi a avea belşug, a străluci, în sesul de a fi renumit

Georgeta – ”georgios” care înseamnă muncitor al pământului, fermier

Ionela – Binecuvântarea lui Dumnezeu, milă, milostiv

Irina – pace

Laura, Lorena – ”laurus”- frunza de laur reprezenta simbolul victoriei, al învingătorilor, în Roma Antică

Livia – provine din latină, unde ”liveo” înseamnă invidia

Maria, Miriam – doamnă, stăpână

Paula – mic, umil

Petra, Petruţa – în limba geacă ”petros” înseamnă piatră

Raluca – bucurie

Sofia, Sonia – înţelepciune

Tamara – provine din ebraică unde ”tamar” înseamnă palmier

Valentina – provine din latinescul ”valens” care înseamnă puternic, sănătos.

Semnficația celor mai întâlnire nume de băieți

Alexandru – „protectorul omului”

Augustin – „cel care trezește viața, cel care împarte binefaceri”

Cezar – provine din latină și amintește faptul că orice om, indiferent dacă este bun sau rău, poartă ceva divin în el

Cătălin – semnifică puritate

Codrin – semnifică pădure, dumbravă

Costin – derivat din Constantin, cel care este ferm, hotărât și statornic

Cristian – provine din limba latină și este cel care crede în Hristos, numele fiind ca o mărturisire a credinței

Daniel – provine din limba ebraică și amintește de faptul că Dumnzeeu ne judecă și ne răsplătește doar după faptele noastre

David – derivă din ebraicul „Dawidh” care se traduce prin iubit

Dragoș – drag, iubit, îndrăgit

Eduard –„bogat, apărător al bogăției”

Emil – provine din latină și înseamnă concurent. Acesta ne amintește că viața este o luptă, o competiție dură

Felix – provine din latină și semnfică fericire

Florin – Omul este bun asemenea unei flori din minunata grădina a lui Dumnezeu

Gabriel – „Dumnezeu este puternic”

George – derivat din Gheorghe care semnifică agricultor, fermier

Ilie – provine din ebraică și ne reamintește cât de imporant este să ne păstrăm credința

Ioan – derivatul lui Ion și amintește de dragostea și mila nesfârșită a lui Dumnezeu pentru noi

Iustin – drept, just

Luca – reproduce grecul „Lukas”, care semnifică lumină, blond, răsăritean

Lucian –are la bază verbul ”ludo, lucere” – „a face lumină”

Matei – provine din ebraică și semnifică darul lui Dumnezeu

Mihai – are corespondent în ebraicul „Mikael” care, având în componență numele divinității „el” înseamnă „cine este EL”

Mircea – de origine slavă ce semnifică pace, lume – „mare ilustru celebru”

Nicholas – verbul „nikdo” care înseamnă „a învinge” și substantivul „nike” care înseamă „victorie”

Octav – provine din latină, de la cifra opt care simbolixează divinitatea, adică bunătate și perfecțiune

Radu – provinde din slavă și înseamnă bucuros

Robert – însemnă „faimă”, iar „berth” strălucitor, celebru

Ștefan – provine din grecescul Stephanos care înseamnă coroană

Tudor – vine din grecescul Theodoros, unde „Theos” înseamnă zeu

Vlad – se traduce prin a conduce, a stăpâni.