Secretul mușchilor lui Klaus Iohannis. Ce face, de fapt, pentru a se menține în formă

În urmă cu câteva zile, Klaus Iohannis spunea că se va imuniza împotriva COVID-19 odată cu a doua fază a campaniei de vaccinare. Iată că președintele României s-a ținut de cuvânt și astăzi s-a vaccinat împotriva coronavirusului, la Spitalul Militar din Capitală.

După ce au apărut imagini cu președintele Iohannis în timp ce se vaccina într-un tricou negru cu mâneca scurtă și în care se poate observa condiția fizică a șefului statului, mii de comentarii haioase au apărut la adresa sa în mediul online.

Fotografia din timpul vaccinării președintelui, postată pe pagina sa de Facebook, a adunat o mulțime de comentarii amuzante precum:

”Boss, respect pentru mușchii ăia! M-am apucat să fac flotări după ce am văzut imaginile”, scrie o persoană.

Mai mult, până și Marian Godină a comentat spunând că este evident faptul ca Palatul Cotroceni are o sală de sport pe care cineva chiar o folosește.

Se pare că președintele României are grijă de modul în care trăiește. Se poate vedea că face sport datorită tonusului muscular. Este bine știut faptul ca șeful statului schiază în fiecare iarnă. Totodată, Klaus Iohannis este pasionat și de mersul pe munte și de plimbările în natură.

De asemenea, el este și un iubitor al mersului pe bicicletă. Înainte de a deveni președinte, pe vremea când era profesor într-o localitate din apropierea Sibiului, președintele Klaus Iohannis făcea zilnic naveta pe bicicletă. Ba chiar și după ce a devenit primarul Sibiului a mai venit la serviciu cu bicicleta, potrivit ziaruldesport.ro.

Chiar și Lucian Mândruță a comentat despre condiția fizică a președintelui Iohannis. Jurnalistul este de părere că după pandemie, Klaus Iohannis ar trebui să se implice într-o campanie pentru hrană sănătoasă și corp în formă.

”La vârsta lui, cred ca nici 5% din bărbați n-arată așa, adică normal, fără țesut adipos în exces și cu mușchi funcționali și utilizați frecvent. Poate ca după ce se termină cu epidemia, președintele ar putea sa se implice – că tot am descoperit că are și cu ce – într-o campanie pentru hrană sănătoasă și trup în formă. Pentru orice vârstă. Și spun asta cu toată invidia, în vreme ce sper ca nevastă-mea n-o sa dea cu nasul de pozele lui în maieu!”, a scris Lucian Mândruță pe Facebook.