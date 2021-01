Secretul Mellinei de la Survivor România 2021 s-a aflat. Ce are în comun cu Ion Țiriac

Mellina este concurentă în echipa Războinicilor, în emisiunea Survivor România 2021. Aceasta a fost întotdeauna o fire aventurieră și a acecptat provocarea Survivor România deoarece este dependentă de adrenalină. Mai mult decât atât, la un moment dat Mellina a pilotat chiar și un avion.

Secretul Mellinei de la Survivor România 2021 s-a aflat

Mellina are 33 de ani, dar până la această vârstă pare că a făcut de toate. Este și cântăreață, compozitoare, producător și textier. Ea a debutat ca majoretă în trupa Abracadabra, dedicându-se dansului până la vârsta de 23 de ani.

La Survivor, Mellina este una dintre cele mai puternice concurente și crede că va câștiga marele premiu. În numai trei săptămâni, Mellina a reușit să se claseze în topul celor mai buni concurenți. Ea adoră să călătorească și nu ratează nicio provocare.

„Această emisiune este o experiență pe care o ai o dată în viață și asta doar dacă ți se oferă oportunitatea. Am colindat din America de Nord, America Latină până în Pakistan în dorința de experiențe noi, m-am cățărat pe ghețare, am pilotat un avion, dar ce voi trăi la Survivor am o presimțire că le va depăși pe toate. Cel mai bun să câștige!’, a spus Mellina de la Survivor.

Cine este Mellina de la Survivor

Mellina a intrat în atenția publicului pentru piesele solo lansate sau în colaborare cu alte vedete, dar puțini cunosc faptul că are veleități de dansatoare. Mellina a finalizat Școala Populară de Arte, secția canto muzică ușoară, participând la numeroase festivaluri și concursuri muzicale și concursuri muzicale. Ea s-a lansat în muzică în 2011, cu piesele „My Life’ şi „Cant Hide’, în colaborare cu cei de la Thats Right şi Bogdan Ioan. Aceasta a compus piese pentru diferiți artiști din țară, dar și din străinătate, cum ar fi: Robin DeVille -Just The Way I Am’ (feat. Ivan Garcia) sau Zelish – I Won’t Give Up & Forever You & Me’.

Mellina a fost pasionată de aviație, pilotând un avion. Telespectatorii o pot urmări pe Mellina la emisiunea Survivor România 2021, în echipa Războinicilor. Emisiunea este filmată în Republica Dominicană și este difuzată de joi până duminică, de la ora 20:00, la postul de televiziune Kanal D.

Mellina a intrat în competiția Survivor România 2021 pe ultima sută de metri, după ce Szidonia Szasz nu a mai putut participa la emisiune. Ea vrea să câștige această competiție și este convinsă că are toate atuurile pentru a reuși. Va reuși oare Mellina să ajungă în finală și chiar să câștige?