Secretul mariajului Rodicăi Popescu-Bitănescu. Chiar ea l-a divulgat, cu gura sa!

Rodica Popescu-Bitănescu are o căsnicie fericită de mai bine de 45 de ani. Actrița a oferit și detalii despre secretul căsniciei ei trainice. Artista în vârstă de 82 de ani este căsătorită de aproximativ 50 de ani cu Mircea Bitănescu, de profesie jurist.

Secretul mariajului Rodicăi Popescu-Bitănescu

De menționat este că cei doi s-au cunoscut pe vremea când actrița a dat examen pentru obținerea permisului auto. El se afla în comisia de examinare și a fost dragoste la prima vedere.

Astfel că după doi ani de relație, cei doi s-au cununat civil. Anii au trecut, dar actrița și soțul ei se înțeleg foarte bine. Îndrăgita actriță a spus că pentru menținerea mariajului a recurs la mici compromisuri, de-a lungul timpului. Aceasta a mai recunoscut că soțul ei a impresionat-o cu mersul lui.

”I s-a spus şi lui să nu mă ia de nevastă. Nu, nu a ţinut cont de asta. El m-a luat de nevastă… Trecutul i l-am spus eu… Nu am făcut nunta, o să îmbrac rochia de mireasă când voi face nu ştiu câţi ani de căsătorie cu Mircea… Mircea e un tip care îmi place, are ochii albaştri – şi ce m-a impresionat la el e mersul.

Trei bărbaţi am cunoscut în viaţa mea care au mersul frumos: Gheorghe Cozorici – un actor deosebit, era băiat de şofer, adică nu a avut de la cine să înveţe. Încă un actor care merge fantastic de frumos e Florin Piersic. Şi un alt bărbat pentru care am căzut în cap, care are mersul frumos e Mircea”, a spus Rodica Popescu Bitănescu la Antena Stars.

Cei doi nu au avut copii

Cu toate că are o căsnicie fericită și împlinită, actrița nu a avut copii. Rodica Popescu-Bitănescu nu a spus însă niciodată motivul pentru care nu are urmași cu soțul său.

”Nu este adevărat că nu mi-am dorit copii. Acel adevăr îl ştiu numai eu şi Dumnezeu. Nu am să vorbesc niciodată despre acest lucru. Este un lucru prea personal. Nu se pune problema că nu am vrut, pentru că eu ador copiii. O să spun numai dacă o să scriu o carte. Acesta este un subiect de roman. Nu am să dezvălui de ce nu am copii, acesta este secretul meu”, susținea actriţa într-un interviu, în 2014.

Rodica Popescu-Bitănescu rămâne, poate, cea mai veselă persoană din teatrul românesc. Iar asta nu neapărat deoarece i se potrivesc rolurile din comedii, ci pentru că așa este ea tot timpul, susțin cei care o cunosc. De altfel, ”râsul vindecă orice”, este filosofia de viață a Rodicăi Popescu Bitănescu.