Secretul lui Selly tocmai a ieșit la iveală. Cum făcea bani la 10 ani liderul 5Gang: „E ilegal, să nu mai faci asta!”

Invitat în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, ediția de miercuri, 1 septembrie, Selly a făcut mărturisiri incredibile. Celebrul vlogger i-a dezvăluit lui Răzvan Simion un secret din copilărie. Cum făcea bani vedeta pe vremea când avea numai 10 ani. Matinalul a rămas impresionat.

Toamna a început cu Selly la Neatza cu Răzvan și Dani. În cadrul ediției de 1 septembrie, celebrul vlogger a fost invitat pe canapeaua matinalului de la Antena 1, unde a stat la povești cu Răzvan Simion.

Prezentatorul l-a invitat la un joc simpatic de „Am/N-am”, acolo unde Selly s-a dovedit a fi unul dintre cei mai cuminți invitați care au participat la această rubrică, precum a spus-o chiar el.

Fanii lui Andrei Șelaru au fost surprinși să audă faptul că liderul 5Gang a fost un elev model, care nu a copiat la niciun examen important și nu a suferit niciodată vreo corigență. Întrebat de un lucru periculos pe care l-a făcut în ultimul timp, Selly a recunoscut că a sărit cu parașuta, însă aceasta pare a fi o experiență pe care nu are de gând să o repete prea curând.

Surpriza rubricii a venit în momentul în care Selly a povestit o relatare din copilărie, de pe vremea când avea numai 10 ani. Cu toții știm că Selly are o minte matematică, pragmatică și orientată către afaceri, iar acest lucru s-a văzut încă de când era doar un elev de școală generală.

Liderul 5Gang i-a mărturisit lui Răzvan Simion că reușea să câștige bani de la colegii lui de școală prin anumite metode care sunt considerate a fi ilegale, precum hackuirea conturilor de pe rețelele de socializare.

Selly: Oooo! Bro, când eram mic am făcut o mică afacere, în școala generală, din hackuirea conturilor de Facebook. Făceam pagini false care semănau cu cele reale!

Selly se mândrește cu faptul că a câștigat respectul și admirația a milioane de fani prin felul său sincer de a spune lucrurilor pe față. Celebrul vlogger a declarat că nu a mințit niciodată în presă și nu a oferit nimănui declarații false.

„Nu am mințit niciodată la interviurile din presă. Nu îmi aduc aminte vreun caz în care să fi mințit. Poate am zis ceva și apoi m-am răzgândit, dar nu am mințit.”, a susținut Selly la Neatza.