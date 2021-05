Secretul lui Luis Lazarus, infectat acum cu covid-19. Nu știai ce nume are și ce a făcut înainte să fie vedetă TV

Azi, Luis Lazarus a fost internat la Spitalul Universitar, după ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus. O rudă apropiată din familie a afirmat că el a prezentat simptomele unei răceli, iar miercuri s-a simţit bine. După care şi-ar fi făcut un test care a ieşit pozitiv.

Amintim că înainte de a se infecta cu virusul, Luis Lazarus a făcut comentarii controversate despre pandemia de coronavirus, fiind de părere, în luna martie 2020, că primul caz din România nu a fost unul real, susținând că italianul ce a fost diagnosticat cu virusul nu a îmbolnăvit pe nimeni.

Dar cine este Luis Lazarus? În trecut, îl vedeai des la postul OTV, mereu incisiv și iscoditor. El a trăit mulți ani la Constanța. La școală, acesta a fost un rebel, iar după armată a fost, vreme de doi ani, marinar, ”ca Băsescu”, cum a spus chiar el.

Luis Lazarus avea 25 de ani când a hotărât că nu mai vrea să poarte numele tatălui său. Luis Lazarus, pe numele real, Vasile Tuturigă, a decis să renunţe la numele său real din cauza relaţiei dificile cu tatăl lui. Se pare că tatăl său nu a fost niciodată apropiat de jurnalist și chiar a încercat să-l împiedice să urmeze studii superioare, pentru a-l pune ca să îl susțină financiar.

„Tatăl meu m-a dus la 18 ani la notar, să semnez că nu mai vreau să primesc pensie alimentară. Ca să fie sigur, după ce plătise pensie până la 18 ani, obligat de instanţă, că eu, indiferent dacă fac sau nu facultate, nu mai am nevoie de pensie alimentară. Şi am semnat. Eu am crezut că fac un lucru bun. Peste doi ani, am vrut să fac o facultate şi m-am dus la el să-i spun.

Mi-a spus să mă duc la muncă. Eu mi-am schimbat numele din acest motiv. L-am iertat şi am vorbit cu el în urmă cu doi ani. A avut un accident cerebral, nu mai vorbeşte coerent. Îl compătimesc şi îmi pare rău. Eu copiilor mei le-aş da şi sufletul meu”, spunea jurnalistul la Pro TV.