Secretul lui Kate Middleton s-a aflat. Ce își aplică pe față pentru un ten impecabil

Kate Middleton folosește un produs de îngrijire foarte accesibil tuturor, pentru un ten impecabil. Deși nu se mai află la prima tinerețe, ducesa de Cambridge are în continuare o piele întinsă, fără riduri. Secretul de înfrumusețare al lui Kate Middleton a fost aflat. Despre ce produs este vorba.

De-a lungul timpului, soția Prințului William, Kate Middleton, a dat dovadă de foarte multă eleganță și rafinament. Discretă în ceea ce privește folosirea produselor de make-up, prințesa Angliei își răsfață tenul cu un produs foarte ieftin, care se găsește în orice farmacie sau plafar.

Deși CV Kate Middleton nu a dezvăluit niciodată ritualul său de îngrijire, surse din interiorul Palatului Buckingham au oferit informații prețioase despre produsul misterios pentru o piele catifelată, fără riduri.

Ce își aplică pe față pentru un ten impecabil

Soția lui William, duce de Cambridge și fratele Prințului Harry, își masează zilnic tenul cu un produs natural, care face minuni pentru față. Produsul adorat de Kate este, potrivit informațiilor oferite de Palatul Buckingham, uleiul de măceșe, singura soluție cu rezultate remarcabile de durată.

Acest ulei natural este indicat pentru orice tip de ten, are un conținut ridicat de acizi grași, proteine și vitaminele A și C. Datorită acestor calități, uleiul de măceșe este soluția perfectă împotriva ridurilor și cicatricilor. În plus, combate efectul radicalilor liberi.

Vestea excelentă este că uleiul de măceșe conține mai multă vitamina C decât o lămâie sau o portocală. Vitamina C este benefică pentru ten și corp, deoarece stimulează producția de colagen, fiind un produs anti-aging recomandat de dermatologi. Totodată, protejează de razele UV periculoase și luptă împotriva deshidratării pielii. Iată cele mai importante beneficii ale uleiului de măceșe, produsul natural adorat de Kate Middleton, ducesă de Cambridge.

Uleiul de măceșe, beneficii

Menține pielea hidratată. Uleiul de măceșe poate restabili pH-ul pielii. Recomandată este aplicarea lui seara, după demachiere, pentru ca pielea uscată să-și îmbunătățească aspectul.

Tratează acneea. Utilizarea frecventă a uleiului de măceșe previne secreția sebumului în exces. Aplică ulei de măceșe pe tenul curat, dimineața, pentru 15 minute, apoi clătește cu apă călduță.

Are efect anti-îmbătrânire. Uleiul de măceșe conține retinol, o substanţă care ajută la întinerirea pielii și previne apariția ridurilor.

Însă, atenție! Uleiul de măceșe are și câteva contraindicații. Produsul nu este recomandat oricui. Persoanele care au probleme cu coagularea sângelui trebuie să se ferească de acest produs. Uleiul de măceșe conține o substanță chimică despre care se crede că poate crește riscul de sângerări.