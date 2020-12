Secretul lui George Simion de la AUR s-a aflat: ”A murit când a luat-o Becali”

Alianţa Unim Românii a fost surpriza ultimelor alegeri parlamentare, din 6 decembrie. A primit 8,6 procente din voturile exprimate şi a devenit astfel a patra forţă politică din România. George Simion, liderul partidului, este cunoscut pentru trecutul său în peluze, în special la meciurile echipei naţionale. Acesta a spus că a fost în trecut fanul Stelei, dar că pasiunea lui pentru formaţia din Ghencea s-a diminuat în 2003. „Steaua a murit când a luat-o Becali”, spune Simion.

„Am copilărit în Dristor și-mi plăcea să merg la meciurile Stelei. Nu mi-a mai ars însă de această echipă după ce a cumpărat-o Becali. Nu mi-a mai ars însă, în general, de fotbal în scurt timp, atunci când am văzut că branduri naționale s-au vândut pe nimic unor privați, ca și în industrie, și nu mai exista dăruire din partea jucătorilor. Începusem să mă uit cu scârbă la fotbalul românesc. De prin 2002-2003 n-am mai ținut cu niciun club, dar, în schimb, am descoperit în profunzime lumea aceasta a suporterilor, care înseamnă pasiune și atașament”, a declarat George Simion pentru Gsp.ro.

George Simion a vorbit despre legătura pe care o are cu fanii din mai multe peluze importante în fotbalul românesc

Opinia lui George Simion a fost confirmată şi de Justiţie. După ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că FC FCSB nu are nicio legătură cu Steaua. Formaţia din Ghencea şi-a redeschis secţia de fotbal în 2017 şi este în prezent lider în seria bucureşteană din Liga 3. În plus, Tribunalul Bucureşti a decis în 2019 că palmaresul celei mai titrate echipe din România a rămas în Ghencea, la CSA Steaua. Mai mult, au fost anulate toate trofeele pe care FCSB le-a obținut în perioada în care a purtat fraudulos numele Steaua.

Ulterior, George Simion s-a axat în special pe meciurile echipei naționale. Și astfel și-a creat legături cu „ultrașii” care susțin diferite echipe de tradiție din România.

„Dar am început să mă împrietenesc cu fani din toate colțurile țării și ale lumii. De exemplu, cu cei de la Poli Timișoara organizăm un marș de comemorare a eroilor Revoluției pe fiecare 16-17 decembrie. Am generat la nivel național campania „Eroii nu mor niciodată”, cu o siglă preluată și de suporteri. M-a fascinat iubirea nebună pentru Universitatea Craiova. Ador imnul oltenilor, dar și pe cel al Rapidului. Suporterii lui Dinamo m-au ajutat când am colectat fonduri pentru liceul român din Tiraspol, ‘Lucian Blaga'”, a mai spus George Simion pentru sursa citată.