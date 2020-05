Secretul lui Cristi Borcea. Cum a reușit să se îmbogățească din închisoare

Cristi Borcea a investit într-o afacere cu prietenul său Gigi Nețoiu. Dar cum a reușit să facă acesta 70 de milioane de euro, deși a fost în închisoare?

Cum s-a îmbogățit Cristi în închisoare

Cum a reușit oare Cristi Borcea să dea lovitura în afaceri, deși se afla în pușcărie. Fostul acționar de la Dinamo ar fi făcut 70 de milioane de euro în ultimii ani, chiar dacă a petrecut o lungă perioadă în spatele gratiilor. Reamintim că Cristi Borcea a fost închis din martie 2017 până în iulie 2918, apoi în intervalul februarie-2019, însă s-a implicat într-o afacere profitabilă împreună cu un prieten bun, astfel că a făcut bani frumoși.

”Cristi Borcea a facut 70 de milioane de euro cat timp a fost in puscarie! Sper sa nu se supere pe mine pentru ca spun asta. Dar nu cred ca se mai intoarce in fotbal”, a precizat Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, intr-un interviu acordat unei emisiuni de la Telekom Sport.

A investit într-o fermă în județul Dolj

Soțul Valentinei Pelinel are în portofoliu mai multe business-uri, unele mai profitabile, altele mai puțin, însă ferma în care a investit cu Gigi Nețoiu, de asemenea om de afaceri și fost acționar la echipa de fotbal Dinamo București, i-a adus bani frumoși. Este vorba despre o afacere în județul Dolj, spune fostul șef de la LPF. Astfel, Cristi Borcea și Gigi Nețoiu dețin împreună o fermă de 4.000 de hectare în localitatea Cetate, județul Dolj.

”Acum o oră m-am văzut cu ei. Am cinat împreună. Am mâncat pui de țară, de la Cetate. Ce au ăștia acolo… Borcea și Nețoiu sunt deștepți! Sunt dați dracului. Am fost acum o săptămână acolo pentru că nu credeam. Băi fraților, sunt 2.500 de oameni care muncesc acolo. Au pământ irigat, au mașini care merg singure, tractoare. Când am fost eu acolo au cumpărat o grămadă de tiruri noi. Borcea și Nețoiu sunt sclipitori”, a precizat Mitica Dragomir, citat de gsp.ro.