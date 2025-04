Secretul lui Adi Hădean pentru cea mai gustoasă friptură de miel. Ce face cu carnea înainte de a o băga la cuptor. Așa iese mult mai fragedă

Sărbătorile de Paște sunt un moment de reuniune în jurul mesei, iar Adrian Hădean, cunoscutul bucătar, ne împărtășește un secret al tradiției culinare care face diferența, gătitul îndelungat, la foc mic. Într-o recentă emisiune la Europa FM, Hădean a vorbit despre cum gătitul lent poate transforma o simplă friptură într-o capodoperă culinară.

Adi Hădean, rețetă pentru friptura de miel

„Gătitul de sărbători este pentru mine o modalitate de a aduce trecutul în prezent”, a mărturisit Hădean. „Am crescut într-o familie tradițională, dar ne-habotnică, unde mesele de sărbători erau marcate de preparate gătite în cantități suficiente, dar nu exagerate. Gătitul era o activitate care dura două zile, iar mirosurile, culorile și gusturile erau o adevărată sărbătoare a simțurilor. În fiecare an, încerc să păstrez acest obicei viu, iar friptura de miel de Paști este unul dintre preparatele care îmi aduce aminte de acele momente speciale.”

Într-o rețetă simplă, dar cu adevărat delicioasă, Adrian Hădean ne învață cum să gătim mielul pentru Paște. „Am început prin a curăța carnea de impuritățile lăsate de măcelar, apoi am frecat-o cu sare grunjoasă și am adăugat verdețuri aromate precum pătrunjel, leurdă și ceapă verde. Am pus câțiva căței de usturoi în tecile lor și am învelit tava în folie de staniol”, povestește bucătarul. „Am pus totul la cuptor, la 140 de grade Celsius, și l-am lăsat să se coacă sub folie timp de șase ore.”

Secretul constă însă în răbdare și în gătitul la foc mic. După cele șase ore inițiale, Hădean a îndepărtat folia și a mai lăsat mielul la cuptor încă o oră, după care a redus temperatura la 120 de grade și a continuat coacerea pentru aproape trei ore. „Dacă ar fi fost nevoie, aș fi putut reduce temperatura și mai mult, deoarece la 80-100 de grade Celsius, mielul poate fi gătit timp de 36-40 de ore fără nicio problemă”, explică acesta, conform europafm.

Alt truc pentru cea mai bună friptură

Un alt truc important pe care bucătarul l-a împărtășit este adăugarea unui strop de vin roșu. „După ce am îndepărtat folia, am turnat o jumătate de sticlă de vin roșu în tavă și am hidratat mielul cu amestecul de vin și suc propriu adunat în tavă”, spune Hădean. „Acest pas ajută carnea să rămână suculentă și plină de arome complexe.”

Rezultatul este o carne moale, fragedă și incredibil de suculentă, cu arome care se adâncesc și se dezvoltă pe măsură ce timpul de gătire progresează. „Gătitul lent este cheia unui preparat reușit, iar rezultatele vor depăși orice așteptare”, încheie Adrian Hădean.

Așadar, dacă doriți să aduceți un strop de tradiție și savoare în mesele de Paște, nu uitați să aveți răbdare și să permiteți timpului să își facă magia. Gătitul lent este secretul unei fripturi de miel perfecte, așa cum doar Adrian Hădean știe să o pregătească!