Secretul lor a ieșit la iveală! Lovitură totală pentru Mihaela Rădulescu și Dan Negru

Două din cele mai cunoscute vedete și cele mai longevive personaje din lumea publică au un secret care le-au ținut legate. Ce au ascuns până acum Mihaela Rădulescu și Dan Negru?

Mihaela Rădulescu și Dan Negru puteau să fie părtași al unui proiect superb. Cei doi nu au împărțit de multe ori aceleși platou de filmare, dar totuși fanii lor țin minte câteva din conjuncturile care i-au adus aproape de-a lungul anilor de când sunt în vizorul publicului larg. Criza sanitară l-a lăsat pe regele Revelionelor cu emisiunea „Next Star” în pom. Din păcate, deși prima ediție care a apucat să fie vizionată de români a avut o premieră în ceea ce a privit cifrele obținute, proiectul a trebuit să fie suspendat până după ce pandemia va trece.

Conform click.ro, Dan era în discuții pentru un post la TVR. Mai exact, pentru o colaborare la „Cerbul de Aur”, care trebuia să aibă loc în perioada dintre 20-23 august, în Piața Sfatului Brașov. Din păcate, evenimentul a fost amânat pentru anul viitor. Concursul muzical trebuia să fie prezentat și de Mihaela Rădulescu, dar nu a fost să fie ca cei doi să se intersecteze cu vedeta de la Antena. “Am avut șansa să prezint la TV cu Mihaela, o profesionistă de televiziune. Nu avea deloc dorința de a fura vorba coprezentatorului și generozitatea asta o simte publicul. Este foarte sexy și, deși eu vorbesc mult, nu mi-a tăiat niciodată vorba“, a declarat sursa citată, în urmă cu două luni, pentru click.ro.

„Am decis să nu organizăm ediţia din anul 2020 a Cerbului de Aur tocmai pentru a nu compromite sub nicio formă formatul clasic al acestui festival renumit în România, dar şi la nivel internaţional. Avem încredere că ediţia aniversară a Cerbului de Aur, pe care ar fi trebuit s-o organizăm în acest an, îşi va găsi locul binemeritat în agenda evenimentelor culturale pe care Braşovul le va găzdui în 2021”

Adrian Iona-Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov