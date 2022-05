Secretul Laurei Cosoi pentru o siluetă perfectă. Cum se simte cel mai bine

Secretul Laurei Cosoi pentru o siluetă perfectă. Frumoasa actriță se află la a treia sarcină, dar nu se preocupă din pricina kilogramelor în plus. Laura Cosoi va aduce pe lume, în curând, pe cel de-al treilea copil al familiei, însă, pe perioada celei de-a treia sarcini, vedeta nu a putut face sport așa cum s-a întâmplat în timpul precedentelor.

Secretul siluetei Laurei Cosoi

Laura Cosoi, însărcinată pentru a treia oară, nu a acumulat deloc kilograme în plus. Ea a vorbit despre alimentația pe care o are în perioada aceasta. Actrița susține că nu ține cont de kilogramele în plus și că se simte bine în pielea ei.

„Nu aș spune că nu m-am transformat, pentru că îmi accept transformările corpului. Nu mi se pare că kilogramele în plus mă fac mai puțin dorită sau mai puțin femeie. Ba dimpotrivă, în ceea ce mă privește, din toată perioada vieții mele de 40 de ani, e clar că în momentele în care sunt însărcinată mă simt în forma mea desăvârșită de femeie, din toate punctele de vedere”, a spus Laura Cosoi, pentru viva.ro.

Cât despre alimentația sa, actrița susține că nu își refuză poftele, nici chiar pofta de dulce.

„Tocmai de aceea, probabil că am tot repetat experiența și n-aș putea spune că nu mănânc anumite lucruri, chiar am mâncat foarte mult dulce în cele două sarcini, cel puțin acum și cu Vera am mâncat mult mai mult dulce, am simțit nevoia, aveam și sentimentul că o să-mi iasă glicemia foarte mare la analize, dar nu s-a întâmplat, deci totul e în grafic, se pare că așa simte organismul să reacționeze”, a mai adăugat vedeta, pentru sursa menționată mai sus.

Când va naște Laura Cosoi

Actrița și soțul ei, Cosmin Curticăpean, mai au două fetițe împreună, pe nume Vera și Rita.

„Ritei i-am pus numele de la Sfânta Rita. Verei i-am pus numele, pentru că ni s-a părut nouă ca va fi așa ca o lumină de vară, Vera. Se potrivește cu Rita. Pentru următoarea fetiță poate ieșim din acest joc de 4. Avem numele, numai că nu o să-l spunem până nu se naște. Vor fi două nume. Sfânta Rita este pe 22 mai și este în calendarul catolic. Noi suntem catolici. Sfânta Rita este cea care îndeplinește dorințele imposibile. Se spune că datorită ei se îndeplinesc anumite dorințe pe care ți le pui din timpul anului. Sunt niște zile în care te rogi. Eu mă rugasem în urmă cu 10 ani să-mi arate calea la un moment dat și apoi când am rămas însărcinată și mi-am dat seama că se naște aproape de Sfânta Rita. Așa i-am ales numele. (…) Va fi un nume destul de simplu”, spunea Laura Cosoi, la Pro TV.

Laura Cosoi așteaptă cu nerăbdare să își țină la piept și cea de-a treia fetiță, iar medicii au estimat că actrița va naște în iunie.