Laura Cosoi revine la TV chiar dacă e gravidă! În ce proiect va apărea EXCLUSIV

Deși va deveni mamă de fetiță, pentru a treia oară, peste doar câteva săptămâni, Laura Cosoi revine în televiziune. La finele acestei luni urmează să înceapă filmările pentru un nou serial ce va fi difuzat la tv. Cel mai probabil, vedeta va apărea în serialul „Strada Speranței” de la Kanal D. Totodată, soția lui Cosmin Curticăpean, tatăl celor două fetițe ale sale, a continuat să meargă la repetiții și să urce pe scenă în toată această perioadă.

Laura Cosoi va filma pentru un serial TV

Cum te simți? Mai ai puțin și vei deveni mamă pentru a treia oară…

În iunie voi naște natural. Am avut două nașteri ușoare, frumoase. Nu au fost probleme, de aceea optez și acum pentru același mod dacă, evident, se poate, că nu sunt absurdă. Dar nu eu aleg, dacă va fi ca până acum sau va trebui prin cezariană. Dar până atunci am de lucru. Am crezut că va fi altfel în ultimele 3 luni, că o să stau pe canapea și o să mă uit la seriale. Dar eu sunt mai ocupată decât în primul semestru. Așa de activă am fost și cu Rita (n.r. primul său copil). Am jucat în luna a noua, cu 10 zile înainte să nasc. Și acum tot cam la fel va fi, văd cât pot.

Ce program are Laura Cosoi

Ce-ți ocupă acum marea parte a timpului?

Pe 21 mai încep filmările la un nou serial tv. În distribuție sunt colegi pe care-i cunosc, dar nu am mai juat cu ei. Voi fi un personaj cu burtică, apoi nasc, după care vom vedea ce se mai dezvoltă pe parcurs. Apoi încep repetițiile pentru un nou spectacol de teatru de comedie care va avea reprezentații în luna septembrie, dar textele se citesc de acum. În plus, avem premiera la cinema a lungmetrajului ce s-a lansat recent. Nu am timp nici să respir, să mănânc. Trebuie să mă trezesc dimineață cu copiii, cu grădinița, creșa, apoi ședințe foto, interviuri, repetiții la teatru, gale, analize, etc.

Ai avut superstiții referitor la sarcină?

La Rita, la primul copil, am fost supersitițioasă pentru că nu știi cum va decurge sarcina. Apoi la al doilea, la al treilea copil, lucrurile sunt clare. Doar numele l-am ținut încă secret.

„Am mâncat mai mult dulce”

Cum a decurs sarcina? Cât ai luat în greutate?

Am avut o sarcină ușoară, ca și celelalte două. Chiar ieri am fost la doctor, am vrut să mă cântăresc. Habar nu am cât am luat. Doar burta e mare, nu m-am îngrășat. Am mâncat mai mult dulce. Mi se părea că-mi va sări glicemia, dar nu a fost așa. Am avut nevoie probabil de dulce, fiind foarte activă.

Cum își așteaptă cele două fetițe surioara?

Ambele abia o așteaptă. Rita e foarte implicată și atentă, Vera se tot ține coadă, vede la sora ei și face la fel. Sunt foarte interesate și drăgălașe. Deși sunt mici, sunt conștiente de tot. Rita îi cântă la chitară, mă întreabă dacă s-a trezit.

Fiica cea mare face actorie la 4 ani

Rita te moștenește pe partea artistică?

E puțin cam mică. O mai las puțin cu chitara. Merge și la actorie la Adriana Trandafir, la Școala de actorie, face balet, dans sportiv, are destule activități pentru vârsta ei. Mai face și înot. E un copil activ.

Ai totul pregătit pentru naștere?

Avem pătuțul și alte lucruri de la Vera. Am deja pregătit cam totul, am comandat și haine noi pentru cea mică.

Citește și: Imaginea cu care Laura Cosoi a stârnit controverse. Cum s-a fotografiat în luna a şaptea de sarcină