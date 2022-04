Când revine Laura Cosoi în televiziune. Vedeta a făcut marele anunț (exclusiv)

După o pauză de ani buni, Laura Cosoi s-a decis când va reveni la prima sa mare dragoste, televiziunea. Celebra actriță se consideră o femeie împlinită, iar pe plan personal este extrem de fericită alături de soțul ei și cele două fiice ale lor, Rita și Vera. Mai mult de atât, blondina va aduce pe lume încă o fetiță în luna iunie. Când revine Laura Cosoi pe micile ecrane.

Laura Cosoi se bucură de faptul că este o mamă împlinită. Vedeta și soțul ei Cosmin Curticăpean abia așteaptă să-și țină în brațe cea de-a treia fetiță, care va veni pe lume în luna iunie a acestui an. Fosta iubită a lui Smiley mărturisește că nu mai are emoții, fiind la a treia sarcină.

„Avem pătuțul, și alte lucruri de la Vera. La Rita, la primul copil am fost supersitițioasă, pentru că nu știi cum va decurge sarcina.

Apoi deja, la al doilea, la al treilea copil, lucrurile sunt clare. Am deja pregătit cam totul, am comandat și haine noi pentru cea mică. Doar numele prefer să-l ținem secret până la naștere.

În general, am avut sarcini ușoare. Am mai luat în greutate, dar nu am avut probleme sau emoții. Pe parcursul sarcinii, nu am avut pofte, dar eu sunt de felul meu pofticioasă. Acum am mâncat mai multe dulciuri ca de obicei, dar nu am exagerat.”, a declarat Laura Cosoi, exclusiv pentru Impact.