Secretul din numele celor șase copii ai Ancăi Serea. De ce i-a botezat așa

Vedeta este o mamă împlinită, își iubește foarte mult copiii, dar se dedică și foarte mult familiei sale. Cu toate că muncește și are un program încărcat, are timp de petrecut în familie.

Secretul din numele celor șase copii ai Ancăi Serea

Anca Serea, mamă a șase copii, și-a dezvăluit secretul pentru o viață bogată. Aceasta a explicat într-un interviu pentru viva.ro, cum a reușit să își întrețină familia, dar și de ce le-a pus tuturor copiilor nume biblice. David, Sarah, Noah, Ava, Moise și Leah sunt numele celor șase copii. Aceștia respectă regulile de bun simț pe care l-au căzut de comun acord cu Anca și tatăl lor Adrian Sînă. Totodată, chiar dacă Sarah și David provin din prima căsnicie a Ancăi, Adrian îi tratează pe toți în mod egal. Anca a ținut să le pună nume biblice ca și semn de recunoștință pentru omul care a ajuns să devină astăzi.

„Avem reguli de bun-simț, reguli care cred eu că ar trebui să existe în orice familie numeroasă: orele de culcare, mesele regulate, activitățile extra, igiena! Le discutăm și le stabilim împreună, dar mărturisesc că uneori nu sunt foarte consecventă poate și pentru că am un program foarte încărcat și Adrian este des plecat în afara țării.

Numele biblice le-am ales în semn de recunoștință pentru omul care sunt astăzi și pentru viața noastră frumoasă: pentru Dumnezeu și pentru fiecare zi așa cum este ea.”, a declarat Anca pentru sursa citată mai sus.



Cum își împarte sarcinile cu Adrian?

Anca nu se plânge niciodată pentru că are o familie numeroasă. Chiar dacă aceasta muncește mult, nu consideră că nu are suficient timp. Potrivit spuselor lui Anca, cele mai multe sarcini îi revin ei. Adrian are o parte mai serioasă în ceea ce privește educația copiilor. Totuși, deciziile importante le iau împreună.