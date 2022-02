Secretul de pe Google. Ce se întâmplă dacă tastezi ‘z or r twice’, o să fii uimit

Așa cum unele coduri de pe telefonul mobil sunt menite să îți facă viața mai ușoară, iată că publicația The Guardian a realizat un top al celor mai inedite coduri ce pot fi tastate pe Google. Iată secretul pe care nu l-a știut aproape nimeni până acum. Ce se întâmplă după ce tastezi codul „z or r twice”. Vei fi uimit.

Cele mai inedite coduri de pe Google

z or r twice

Atunci când tastezi în Google codul „z or r twice”, pagina motorului tău de căutare se va răsuci la 360 de grade. Scopul acestuia nu este atât funcțional, cât menit să te amuze.

askew

Un truc genial este să tastezi cuvântul „askew” în motorul de căutare. Odată apăsată tasta Enter, vei observa că ecranul laptopului, al calculatorului, telefonului mobil sau cel al tabletei va fi strâmb, ca și când imaginea ar fi agățată într-un colț. Askew se traduce prin cuvântul „strâmb”.

zerg rush

Dacă tastezi sintagma „zerg rush” în bara de search de la Google, vei descoperi cu stupoare că un val de litere „O” vor încerca să elimine pagina motorului de căutare. În anul 1998, Zerg Rush” era o tactică folosită de jucătorii Zerg în jocul Starcraft, în care erau trimise sute de unitați ieftine, de nivel scăzut, pentru a copleși adversarul.

google in 1998

Îți amintești cum arăta Google în 1998, atunci când a apărut pentru prima dată pe web? Estetica a fost similară, dar web-ul din 2016 reprezintă câteva salturi înainte în design față de web-ul de la sfârșitul anilor 1990.

Tot ce trebuie să faci este să tastezi „google in 1998” pentru a arăta cum a fost primul motor de căutare și efectuați căutări ca și cum tocmai v-ați fi întors în timp, acum 24 ani.

Google Atari Breakout Game

Unul dintre cele mai iubite jocuri japoneze din lume, atunci când tastezi în motorul de căutare „google atari breakout game”, te vei putea bucura de faimosul joc, chiar din fața propriului tău calculator.

a long time ago in a galaxy far, far away

Daca v-ați dorit vreodată, ca rezultatele de căutare, furnizate de Google, să va apară pe ecran ca și cum ar fi textul de deschidere al celebrelor filme din seria Star Wars, puteți cauta pe Chrome textul „a long time ago in a galaxy far, far away”. Și o sa ajungeți imediat acolo…