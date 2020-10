Cum arată Oana Roman în Body, după ce a slăbit. Fanii au rămas fără cuvinte

Oana Roman s-a afișat așa cum nu mulți au putut s-o vadă de-a lungul anilor. Fosta prezentatoarea de televiziune s-a pozat doar în Body. Cât a slăbit aceasta și cum arată acum? Fanii au fost șocați de apariția ei.

Imaginea vedetei a fost subiect aspru discutat atât în rândul fanilor, cât și în rândul unor persoane publice care chiar au dat curs glumelor cârcotașilor. Cu toate astea, Oana a rămas fidelă celor crezute de ea. Aceasta a menționat că se simte bine în pielea ei, iar atunci când nu va mai face asta cu singuranță va face schimbările dorite. Fanii acesteia au văzut cum deseori a apărut în spațiul public susținând că ori este într-un program de slăbire ori kilogramele deja îi dispăruseră, dar imagina ei nu era cu mult diferită.

Se pare că acelea sunt timpuri apuse, pentru că vedeta a reapărut în vizorul tuturor altfel. Vizibil schimbată, cu o talie subțiată, brațe mult mai subțiri și forma feței modificată și ea de kilogramele lipsă, Oana s-a pozat doar în body. Ocazia? Propria colecție de haine! Aceasta a lăsat un mesaj tuturor doamnelor și domnișoarelor care sunt în căutarea unor vestimentații simple, elegante și de calitate. Acum, a reușit să slăbească 12 kilograme într-un mod armonios și sănătos și se simte foarte bine, lucru pe care-l arată tuturor în shooting-ul pentru noua afecere.

Întrebată ce a schimbat în tot acest timp, fiica lui Petre Roman a mărturisit că a fost conștiincioasă în privința tratamentelor corporale, dar și a cantităților mult mai mici din orice preparat culinar. Așadar, de acum noua imagine a Oanei se va vedea în hainele pe care le prezintă pe site-ul ei care se numește MIO, un acronim: inițiala soțului (Marius), a fiicei (Isabela) și al ei. În același timp reprezintă și primele trei litere ale mamei sale, Mioara.

„După ce am muncit pentru alții, am decis să am businessul meu. Un magazin online cu haine de calitate, de la rochițe, până la lenjerie modelatoare, de toate mărimile. Foarte des am fost întrebată pe Instagram sau Facebook de unde îmi cumpăr hainele, motiv pentru care am considerat să deschid acest magazin, dacă tot inspir doamnele cu ținutele mele. Prețurile sunt acceptabile, hainele sunt de bună calitate. Am făcut deja ședința foto și urmează să dau drumul și la site. O să mă dedic foarte mult, o fac cu mare drag”

Oana Roman (click.ro)