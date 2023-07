Secretul Crinei Abrudan pentru un bronz de invidiat. Vedeta arată senzațional la 45 de ani EXCLUSIV VIDEO

Crina Abrudan afișează o siluetă de invidiat și un bronz auriu, aproape tot timpul anului. Fosta conscurentă de la Survivor ne-a mărturisit că are noroc de o piele care se bronzează rapid, folosește unt de cacao, iar pentru ten investițiile sunt foarte mici, respectiv 30 de lei pe 2 creme de la plafar. Crina Abrudan nu este genul de vedetă care pune în practică ritualuri complexe de îngrijire, ci apelează la metodele clasice: demachiere, curățare și hidratare, singurul criteriu de care ține cont când își cumpără produsele cosmetice fiind ingredientele, depinstându-le pe cele nocive cu ajutorul unei aplicații.

Cum își întreține bronzul de invidiat

Crina Abrudan susține că metoda ei de a-și întreține bronzul nu reprezintă un sfat pentru nimeni, ci doar lucrurile care funcționează în cazul ei. Vedeta ne-a mărturisit că nu a folosit niciodată produse cu SPF când s-a expus la soare.

Cum întreții acest bronz de invidiat? Cât stai la soare, cât sunt creme autobronzante?

Nu folosesc autobronzant și nici la solar nu merg. Iarna așa, din când în când când, când știu că merg la un eveniment, mai merg câteodată la solar, dar bronzul îl întrețin cu soare, nu neapărat stând la plajă. Eu am un ten care se bronzează foarte bine și e suficent să vină vara și cum îmi spunea mie o prietenă: dacă te scapă omul pe stradă de dimineața până seara, seara deja ești neagră.

Am norocul să am un ten bun și nu mă ard, nu mă înroșesc, nu mă cojesc, mă fac direct neagră, mă ține bronzul, așa sunt până vine toamna – iarna, când plec în vreo vacanță pe la căldură și mă bronzez din nou.

Crina Abrudan: “Folosesc unt de cacao luat din farmacie”

Nu folosesc factor de protecție, asta e, nu am folosit niciodată. Folosesc doar unt de cacao, dar nu sub formă de cremă, unt de cacao luat din farmacie și iau câte o bucată de unt, mă dau pe piele, are un miros foarte plăcut, este și un foarte bun hidratant. Îmi hidratează pielea și pentru pielea mea e perfect. Nu e un sfat să facă toată lumea ca mine, eu spun ce fac eu, mai departe fiecare judecă ce e bine pentru el să facă, dar eu cu asta îmi tratez și îmi întrețin bronzul: cu unt de cacao.

Cum ai descoperit rețeta asta?

Rețeta asta cu untul de cacao a descoperit-o mama, încă de când eram meu copil. Când aveam vreo 4-5 ani, mă ducea mama la ștrand la Băile Felix și mă dădea cu unt de cacao. Erau alte vremuri! În ziua de astăzi, nu cred că mămicule folosesc așa ceva pentru copii, dar pe vremea aceea mama așa făcea cu mine. Mă ducea la plajă și mă dădea cu unt de cacao.

Crina Abrudan: “Investiția mea în creme de față este foarte mică, vreo 30 de lei”

Ce fel de creme folosești pentru ten?

Foarte puține creme folosesc, cremă hidratantă de zi și de noapte, pe care le cumpăr de obicei de la plafar, adică investiția mea în creme de față este foarte mică.

Folosești produse cu ingrediente naturale

Cheltui vreo 30 de lei pe lună pe două creme de față cu miere de albine, luate de la plafar. Am o aplicație care scanează ingredientele din produsele cosmetice și spune fiecare ingredient ce înseamnă. Iar atunci când mă duc să îmi cumpăr o cremă sau un gel de duș, orice, scanez ingredientele și studiez să văd ce conțin. Și de cele mai multe ori aleg cremele de la plafar, produsele cosmetice la care nu mi se afișează nicio listă de ingrediente toxice. Asta înseamnă produse care au cât mai puține parfumuri în ele, de exemplu, eu îmi cumpăr deodorant care nu are miros, cumpăr cât mai puțin parfumate, lucruri cât se poate de simple și de naturale.

Mi se pare o idee bună pentru sănătatea pielii.

În ultimii ani, cam așa procedez la multe capitole, încerc și la mâncare pe cât posibil. Eu niciodată nu am fost femeia care să aibă o grămadă de creme, să aibă ritualuri. Am o mască cu miere de albine pe care o folosesc uneori după ce fac baie. Când am porii deschiși îmi pun masca pe față, pe gât și pe decolteu. Nu folosesc o grămadă de creme, e ceva foarte simplu pentru că nici nu am răbdare. Mă demachiez, îmi spăl fața, îmi aplic o cremă și cam atât.

