Crina Abrudan, ”abandonată” de soț, atunci când își face pozele din vacanță. Gabi Popescu nici nu vrea să audă. Soluția costă doar 10 lei EXCLUSIV VIDEO

Crina Abrudan se întoarce din fiecare vacanță cu zeci de fotografii, creându-și astfel numeroase amintiri. Unele dintre pozele vedetei devin publice, ea postându-le pe conturile de socializare, unde realizează content pentru urmăritorii săi. Fosta prezentatoare TV reușește să își surprindă fanii cu multe cadre spectaculoase din călătoriile ei și, la prima impresie, ai putea crede că pe urmele ei stă ore întregi soțul, Gabi Popescu, pentru a reuși să imortalizeze cadrele perfecte cu jumătatea sa. Realitatea este însă alta. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, fosta consurentă de la Survivor ne-a mărturisit că se descurcă singură la acest capitol, folosind două accesorii care au devenit indispensabile pentru ea în orice deplasare: trepiedul și telecomanda.

Crina Abrudan își face singură ședințele foto în locurile în care ajunge. Drept dovadă, la ultima escapadă în Republica Domincană, unde s-a întors pentru finala Survivor, Faimoasa a pus, de această dată, și ustensilele necesare pentru a realiza câteva fotografii artistice.

Dacă la înrolarea în Survivor bagajul ei a trebuit să respecte regulile concursului de supraviețuire, pentru deplasarea de a susține concurenții rămași în finală, Crina a profitat de oportunitatea ivită pentru a pleca la drum cu “echipamentul necesar”.

Vedeta și-a creat acest obicei de multă vreme și e mulțumită de rezultatele obținute. Iar munca ei se vede pe instagram, unde majoritatea fotografiilor sunt realizate în acest mod.

“Foarte multe poze mi le fac singură, majoritatea pozelor. Am trepied, am telecomandă și am învățat când plecăm în vacanțe nu mai stresez pe nimeni cu pozele, nici pe Gabi, nici pe nimeni. Îmi pun frumos trepiedul, am telecomandă, îmi fac și filmulețe cu trepied și cu telecomandă și mă descurc”, a declarat, pentru Playtech Știri, Crina Abrudan.