Secretul Cosminei Păsărin pentru o siluetă perfectă: ‘Am aceeași greutate de la 18 ani’

La aproape 40 de ani, Cosmina Păsărin are o siluetă de invidiat. Bruneta se laudă cu faptul că are același număr de kilograme pe care îl avea în adolescență, fiind un real exemplu de ambiție și disciplină alimentară. Fosta vedetă de la Vara Ispitelor se menține într-o formă de zile mari. Care este secretul ei.

De-a lungul timpului, numeroase doamne și domnișoare au întrebat-o pe Cosmina Păsărin cum se menține într-o formă de invidiat. Piele fină, chip de păpușă, voce pătrunzătoare și o siluetă de adolescentă, acestea ar fi atuurile fizice evidente ale vedetei de la PRO TV.

Cosmina Păsărin se mândrește cu faptul că are același număr de kilograme ca acum 20 de ani, fapt ce demonstrează că are mare grijă de trupul său și adoptă un stil de viață sănătos, fără să-și impună multe restricții.

„Vârsta chiar nu are o mare relevanță pentru mine. E frumoasă tare această perioadă. La 40 de ani chiar vezi viața altfel. Devii mai sincer cu tine și, dacă știi deja cine ești, trăiești doar după propriile reguli.

Îți îndrepți atenția mai mult către interiorul tău și îți exprimi cu mai mult curaj dorințele și nevoile. Înveți să te iubești mai mult și, în același timp, oferi și mai multă iubire celor din jurul tău.

Am 56-57 kg. Am aceeași greutate ca la vârsta de 18 ani și așa am avut-o mereu, în toți acești ani. În perioadele în care muncesc mult și sunt obosită, stresată, pierd un kilogram sau chiar două, însă le pun repede la loc după ce revin la programul normal de odihnă.”, a declarat Cosmina Păsărin, într-un interviu acordat în exclusivitate celor de la viva.ro.