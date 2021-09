Ce nu face niciodată Cosmina Păsărin, la TV. Dezvăluirea pe care a făcut-o în direct la Vorbește Lumea

După plecarea lui Cove de la „Vorbește lumea” și formula nouă a emisiunii, iată că schimbările nu mai contenesc pentru matinalul postului PRO TV. Atât Adela Popescu, cât și Shurubel au anunțat că s-au infectat cu coronavirus. Deoarece una dintre regulile sanitare presupune statul în carantină, cei doi s-au văzut nevoiți să renunțe o vreme la meseria de prezentatori. Bogdan Ciudoiu și Cosmina Păsărin sunt noua formula de la „Vorbește lumea”. Recent, vedeta a mărturisit ce nu face niciodată la TV.

Cosmina Păsărin a acceptat cu drag propunerea de a prezenta matinalul în direct, alături de omul de radio Bogdan Ciudoiu. Vedeta revine cu nostalgie la postul de televiziune care a consacrat-o în „Vara ispitelor”. În ediția de vineri, 17 septembrie, noua prezentatoare a emisiunii „Vorbește lumea” de la PRO TV a făcut o dezvăluire surprinzătoare. Despre ce este vorba.

Ce nu face niciodată Cosmina Păsărin în emisiune. În timp ce colegul ei de platou Bogdan Ciudoiu se înfrupta dintr-un tiramisu delicios, vedeta a explicat de ce nu degustă și ea. Bogdan înghițea cu mare poftă bucățile de desert, însă Cosmina nu și-a călcat pe inimă să i se alăture tânărului prezentator.

Bogdan Ciudoiu a început să mănânce tiramisu în direct. La un moment dat, a întrebat-o pe Cosmina Păsărin de ce nu gustă și ea. Răspunsul vedetei a fost genial!

„Nu, nu țin la siluetă. Mănânc orice, oricând. Nu am grijă la siluetă, însă nu mănânc niciodată în timpul serviciului”, a declarat moderatoarea TV în direct.

Noul sezon al emisiunii faimoase de la PRO TV a stat sub semnul schimbărilor. Adela Popescu a revenit pe sticlă după o pauză de opt luni, iar Gabriel Coveșeanu a părăsit matinalul, după șase ani. Acesta s-a mutat la postul de televiziune Prima TV. În cazul Adelei Popescu, nu au fost prea multe ediții în direct, deoarece vedeta TV s-a infectat cu Covid-19.

„Dragii mei, ieri seară am făcut un test şi rezultatul a fost cel pe care am vrea să-l evităm cu toţii. Chiar dacă am fost confirmată pozitiv, vreau să vă asigur că mă simt bine şi că o să ne revedem curând. Vă pregătim noi surprize, chiar şi aşa: cu băieţii în studio şi cu mine de acasă. Aveţi grijă de voi şi fiţi cu ochii pe Vorbeşte Lumea!

Eu în sarcină nu m-am vaccinat, pentru că aşa mi-au recomandat medicii, iar acum am început să mă informez. Eu stau cu mască prin casă, ca să-l protejez pe cel mic. Copiii sunt la bunici. Ne hidratăm, ascultăm doctorul…”, spunea Adela Popescu pe 9 septembrie.